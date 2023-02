Belén Mora cuenta la firme tras polémicos tuits sobre el Festival de Viña: «No me vendí»

Una polémica que se ha instalado estos días tiene que ver con Belén Mora, quien este martes dirá presente por primera vez en el Festival de Viña del Mar. Todo esto se instaló luego de que en las redes sociales reflotaran presuntos tweets de la comediante en contra del certamen.

Es por esto, que en la rueda de prensa no tuvo más remedio que referirse al tema. «Respecto a los tuits, es muy chistoso eso porque quienes me siguen, pueden comprobar que mi manera de escribir es diametralmente opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’. De la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos», de esta manera, la humorista se descartó y declaró que «no escribí eso».

Belén Mora y su respuesta a las críticas

Por otro lado, abordó las críticas que la apuntaban como «vendida», después de las supuestos comentarios que habría lanzado en su momento en contra del evento. «No me vendí por plata. Cobré lo que valgo por mi trabajo, pero no me pagaron 70 ni 100 millones», expresó.

En este sentido, sin dejar pasar la oportunidad de tirar la talla, aseguró: «Si me hubiesen pagado 70 millones, estoy en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por como son, críticas. Twitter es simplemente un millón de personas. No es la vida, las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta, el resto que hable lo que quiera».

Para ir cerrando con las preguntas, Belén Mora fue clara en recalcar que ella no mete temas políticos en sus rutinas, por lo cual no se verá un humor «contingente» con respecto a las situaciones ocurridas en el país. «Me causa mucha curiosidad, porque nunca hablo de política. Tengo opiniones, pero en mi stand up no hablo de política. Lo que pasa es que tengo opinión».

Cabe recordar que se presentará este martes 21 de febrero, donde compartirá escenario con Alejandro Fernández y el icónico grupo de Los Jaivas.