Gaby Hernández confesó haber probado drogas duras 1 abril

Este viernes fue el debut de “Podemos Hablar” el nuevo programa de conversación de Chilevisión, al mando de Julián Elfenbein. Y en su primer capítulo, el estelar sacó confesiones que dejaron a varios impactados.

Y la encargada de robarse la noche fue sin duda Gaby Hernández. Pues cuando Julián preguntó “¿quién de los presentes ha experimentado con drogas duras?” cuatro de los invitados se acercaron al centro del estudio, y la actriz no tuvo ningún problema en revelar que durante sus años de juventud no solo experimentó con drogas duras, sino que también con alucinógenas, mientras vivió en el extranjero junto a su esposo. Eso sí, afirmó que nunca sintió adicción por ellas.

“He consumido cocaína y hongos alucinógenos en Oaxaca, cuando viví en México”, mientras que sobre su experiencia con hongos reconoció que “fue maravillosa”.

Cuando le preguntaron respecto a la cocaína, Gaby Hernández aseguró que han sido pocas veces, ya que es hipertensa y solo tiene un riñón, por lo que podría ser “complicado”. Pese a esto, lo consideró como una buena experiencia: “No la he probado tanto pero sí la he probado. Y es como si tuviera un despertador adentro. Una taquicardia que digo ‘qué rico’ pero pero me digo que no lo tengo que repetir. Han sido pocas veces, porque me da susto de irme ‘al patio de los callados’”.

Otros de los invitados también confesaron el uso de drogas. Por su parte Luis Gnecco junto con contar sobre el uso de marihuana en su juventud, también señaló que “abusó” de la cocaína, señalando que “en momentos de mi vida se me disparó un poco”.

Mientras que Miguelo y Amaro Gómez-Pablos, también reconocieron algunos consumos, pero nada que los marcara tanto. Pues el primero reconoció que por su personalidad prefiere estar sin nada en el cuerpo, mientras que el español relató su experiencia en Brasil, probando yopo.