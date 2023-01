Gala Caldirola y los rumores de sus romances: «Obvio que me molesta»

Sin duda que el último tiempo ha estado lleno de rumores rondando la vida sentimental de Gala Caldirola. Esto luego de que la española terminara su matrimonio con Mauricio Isla y la vincularan con diversas figuras del espectáculo nacional.

Y uno de los que ha sonado más fuerte, es su presunto romance con Mauricio Pinilla, tras ser pillados en un conocido bar capitalino, para posteriormente ser vistos en varias oportunidades juntos. Siendo la última en una fiesta de Año Nuevo, donde también estaban las hermanas del exfutbolista.

Es en este contexto que cuando Gala Caldirola decidió hacer una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, lo primero que apareció es una consulta de su vida sentimental. «¿No te molesta que te vinculen con tanto hombre sin tener pruebas?».

La respuesta sin filtro de Gala Caldirola

Por medio de un video, la chiquilla no dudó en partir señalando que «Obvio que me molesta».

«A todo el mundo le molestaría que hablen de su vida privada, pero también soy consciente de que siendo personaje público, y más una mujer en una sociedad un poquito machista, es súper normal que esto pueda suceder» aseguró Gala Caldirola.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «si quieren saber la verdad de todo esto, el 75% de los rumores que han dicho son mentira».

Tras esto, Gala Caldirola recordó su pasado matrimonio con Mauricio Isla. «Me separé hace un año y medio, soy una mujer soltera». Junto con aclarar que «Sí es cierto que he conocido personas, y sí es cierto que me he dado y me doy la posibilidad de rehacer mi vida».

Ya para dar por cerrado el tema, la ex chica reality aseguró que «pero eso, ¿me molesta? Sí, ¿es todo cierto? No».

Hay que recordar que por estos días, Gala Caldirola anda de vacaciones en Colombia con un grupo de amigos, lo que le ha valido algunas críticas por irse sin su retoña Luz Elif.