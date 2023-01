Sergio Rojas hace bolsa a Karol Lucero: “Está tan arriba de la nube ese pobre cabro”

El comunicador Sergio Rojas suele decir las cosas sin pelos en la lengua y dar su opinión acerca de distintas cositas dentro del mundo del espectáculo chileno.

Esta vez no se quedó atrás y arremetió con todo en contra del ex chico Yingo, Karol Lucero, lanzando una fuerte crítica sin filtro, generando una gran polémica.

La opinión sin filtro de Sergio Rojas

El periodista en medio de una nueva edición de su programa «Que te lo Digo», aprovechó de referirse y abordar la participación de Karol Lucero en uno de los episodios del espacio de YouTube, Vamo a Calmarno.

En dicha instancia, el reconocido influencer dio detalles de su vida privada, como se encuentra en el presente, lo que conlleva el peso de la fama y como sobrelleva las múltiples y duras críticas hacia su persona.

Todo partió tras un simple saludo hecho por parte de dicho canal de YouTube hacia el programa. A lo cual, al típico estilo ácido de Sergio Rojas, se sinceró respecto a la opinión que tiene respecto al ex pololo de Arenita.

“Yo también soy fan de ustedes, veo todos sus videos, incluso vi el de Karol Lucero, no me gustó mucho”, señaló de partida el comunicador.

A lo que inmediatamente complementó, señalando que para él, el verdadero problema fue el influencer y ex Yingo. “No es que no me haya gustado lo que hicieron… él con sus respuestas encuentro que todavía está tan arriba de la nube ese pobre cabro”, remató.

Por último y para terminar el comentario sobre a esta controversial figura, el comunicador expresó y pidió que, «Dios me libre de algún día caer en la soberbia que todavía tiene Karol, a mi humilde parecer«, sentenció para pasar al siguiente tema.

Revisa el capítulo completo de Karol Lucero al que se refirió: