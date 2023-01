«Estoy más que feliz»: Emilia Daiber tras su debut en Sabingo

El pasado fin de semana se dio a cabo el tan ansiado estreno de Emilia Daiber en el programa Sabingo. Para recapitular, la conductora arribó al espacio para reemplazar en el rol a Millaray Viera, quien hace un par de meses dio a conocer que renunciaría a CHV para buscar otros desafíos.

Cabe destacar que la comunicadora también la sustituirá en el programa de talentos Yo Soy, en donde Viera estará hasta a mediados del presente mes. Pero, hablemos sobre la participación de Daiber en el espacio de entretención, donde fue recibida con una calurosa y cariñosa bienvenida por parte de su ahora compañero, Juan Pablo Queraltó.

La afectuosa bienvenida a Emilia Daiber

En este contexto, el animador la presentó de manera muy afectuosa: “Ella es parte de la familia, ha sido parte de Sabingo por harto tiempo, y hoy se integra de manera formal como animadora del programa. Le damos la bienvenida a mi querida Emilia Daiber”.

Ante esto, a la nueva conductora de Sabingo le tocó decir algunas palabras y agradecer las numerosas muestras de cariño que ha recibido. “No puedo estar más contenta, yo ya me he sumado a este proyecto hace tiempo, ahora es desde la otra vereda”.

Bajo este sentido, la producción del espacio interrumpió el emotivo momento para ingresar a darle un regalo de bienvenida para comenzar y desear un camino lleno de bendiciones, ¿de qué se trataba?, de un lindo ramo de flores. Ante esto, Queraltó complementó: “Estamos súper contentos de que seas la persona que este año esté junto a nosotros”.

Y para cerrar con este conmovedor momento, Emilia Daiber se mostró muy agradecida por los múltiples gestos que tuvieron en su estreno como animadora, y con evidente emoción señaló: “la persona que está encantada soy yo. Formar parte de Sabingoha sido un sueño que se concreta hoy día, así que estoy más que feliz. Gracias por la oportunidad”.