¡No todos tuvieron final feliz! El ex de la polola de Pailita se descarga contra la pareja

Las redes sociales se estremecieron debido al ultimo escándalo amoroso con uno de los artistas urbanos más populares del momento. Hablamos de Pailita, quien dio de que hablar luego de que se supiera que volvió con su ex pareja.

Recordemos que el mismo cantante lo confirmo mediante sus redes sociales, cuando a través de su cuenta de Instagram aclaró los rumores comentando una publicación donde se especulaba sobre su relación.

En ese momento el cantante escribió: «Ja, ja, ja, gente comentando como si viviera con nosotros, la Skarleth hizo más que cualquier mina a hecho por mí, nos conocimos antes de todo esto que estoy viviendo, a pesar de lo que pasó nunca nos tuvimos mala, ustedes fueron los que agrandaron todo y armaron sus expectativas».

En el comentario aseguró, además: «Es más, la voy a hacer entera feliz y sus comentarios no nos van a mover la rama, acostúmbrense a vernos juntos, yo hago feliz a miles de personas, déjenme ser feliz a mí weón, bendiciones”.

Sin embargo, al parecer la reconciliación dejó un corazón roto detrás. Sería el joven con quien Skarleth mantenía una relación. Quien, al parecer se ha visto duramente afectado, pues así lo habría hecho publico en Instagram.

La polémica reconciliación de Pailita con su ex

Según habría publicado una cuenta de Instagram, ‘biitcgpostingcl‘, el ex de Skarleth habría expuesto a la chiquilla en sus redes sociales.

El joven identificado como ‘Tomy‘, partió diciendo en la publicación: «Me siento roto y desamparado. La persona que amé y puse de prioridad de un día para otro me dice: yo tengo un vacío que llenar y voy a intentarlo una vez más »

Continuó mencionando lo afectado que estuvo por la decisión de Skarleth «Y yo sin nada más que hacer, terminé llorando al ver lo que me decía. Yo a ella la sigo amando y queriendo mucho…fue mi primera polola, mi primer amor, la primera vez que me enamoré perdidamente».

Posteriormente no descartó señalar: «ojalá sea muy feliz y se lo dije a ella. Como dice ese otro matewea, quizás yo nunca la hice feliz, quizás nunca fue de verdad, lo que sintió, no sé de cuando estaba con hablando con él y tenía planeado dejarme de un rato a otro para estar con él, no lo sé».

No se contuvo luego de que ella lo dejara por Pailita, «Ojalá tengas muchos hijos, una linda casa y un lindo perro. Como me dijo a mí… Nunca pensé que alguien a quien entregué todo mi amor me apague de esa manera».

Además de afirmar tajantemente que: «Me dijo que había tenido una muy mala experiencia con ese personaje y que le había hecho mucho daño».

Continuación puedes leer la publicación: