«Déjenme ser feliz»: Pailita tras llenarse de críticas por volver con su ex

La farándula del género urbano chileno está más viva que nunca, y esta vez llegó por parte de Pailita, quien dio a conocer que volvió con su ex pareja.

Y así lo confirmo el intérprete, quien a través de su cuenta de Instagram comentó la publicación de una página de espectáculos @biitchpostingcl. La cual ponía sobre la mesa el rumor del regreso de dicha relación amorosa.

Dicho esto, el cantante sorprendió a todos al referirse y contestar dicho posteo mediante la caja de comentarios, donde no dejó nada al azar.

A lo que partió, “Ja, ja, ja, gente comentando como si viviera con nosotros, la Skarleth hizo mas que cualquier mina a hecho por mí, nos conocimos antes de todo esto que estoy viviendo, a pesar de lo que pasó nunca nos tuvimos mala, ustedes fueron los que agrandaron todo y armaron sus expectativas”.

Agregando que, “sí estamos felices a ustedes no les tiene porque importar, ella es libre de tomar sus decisiones, sus papás me conocen y todo, siempre fui respetuoso con ella. Si ella terminó con el loco es porque no la llenaba y punto, dejen de meterse en la vida de los demás como si ustedes fueran muy santos”.

Y para cerrar, concluyó: «Es más, la voy a hacer entera feliz y sus comentarios no nos van a mover la rama, acostúmbrense a vernos juntos, yo hago feliz a miles de personas, déjenme ser feliz a mí weón, bendiciones”.

¿Por qué terminaron?

La voz de «Ultra Solo» con Skarleth, llevaban una gran relación, puesto que estaban juntos desde antes que a Pailita le llegara todo el éxito y popularidad que tiene ahora. Pero, optaron por romper el año pasado.

Recordemos que este quiebre no estuvo exento de polémicas, ya que la joven subió unos registros donde aparecía llorando y dejando entrever que el artista la habría engañado.