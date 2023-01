Gissella Gallardo despide con emotivo mensaje a su papá

La tarde de este jueves, la hermana de Gissella Gallardo confirmó la muerte de su papá, esto luego de una larga batalla contra el cáncer, que la influencer reveló en redes sociales, pidiendo a sus seguidores todas las buenas energías en este difícil momento.

Es más, una de sus últimas publicaciones es saludando a su padre por su cumpleaños, además de contar que pasó las fiestas en su casa. «Feliz cumple papito de mi vida… llegaste a tus 68 añitos. Y mira las vueltas de la vida, yo en la clínica y tú en la casa ahora… Gracias por enseñarme tanto y por tu amor incondicional, osito guerrero de mi corazón».

Y luego de conocerse la triste partida, Gissella Gallardo no dudó en compartir una emotiva publicación con una foto de su papá, acompañada de unas bellas palabras. «Mi ángel ha partido al cielo💔 papito todopoderoso, simplemente GRACIAS 🖤 #ositoeterno» escribió.

Obviamente que en cosa de minutos, la periodista se llenó de mensajes de cariño por parte de sus seguidores en Instagram, quienes no dudaron en enviarle sus buenas energías. Pero sin duda que el que más llamó la atención fue el de Marité Matus, quien es bastante cercana a la familia.

Solo mensajes de cariño para Gissella Gallardo

«Amiguita mía, te abrazo fuerte!! Dios siempre pone en nuestras vidas a las personas indicadas para enseñarnos algo, y a ti te dio no sólo el mejor padre, si no que también abuelo, esposo, amigo… Me quedo con los maravillosos recuerdos de el! Donde siempre estaba para todos para sacarnos una sonrisa y darnos amor. El mostró siempre lo importante que es la familia, lo que es apoyarse y ser un buen padre. Hoy el cielo brilla más con su luz» le escribió.

Junto con esto, otras conocidas esposas de futbolistas le dedicaron bellas palabras a Gissella Gallardo, como Cristina Morales, Maura Rivera, Daniela Aránguiz y Carla Pardo, quienes no dudaron en acompañarla.

«Lo siento muchísimo, se lo q se siente y además de hace muy poquito Asique nada mas q decirte sobran las palabras Ánimo»; «Abrazo apretado Gisse y mucha fuerza para todos»; «Mi querida gis solo fuerza para todos» y «Lo siento tanto cariño, Un gran abrazo a ti y tu familia. Mucho Amor para ustedes!!» le dejaron.