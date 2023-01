«Deja de andar lloriqueando»: Daniela Aránguiz hizo un inesperado comentario dirigido su ex

Ya ha pasado bastante tiempo desde que se anunció la separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, y este hecho sigue dando de qué hablar. Así fue en el pasado capítulo de ‘Zona de estrellas’, cuando la misma panelista sacó a colación a su ex.

Si bien ambos han dejado claro que supuestamente ya no mantienen una relación romántica, si se les ha podido ver juntos como familia en varias ocasiones. Recordemos que la misma Daniela ha puntualizado que ella ve a Jorge como un excelente padre y que eso siempre estará claro.

«Yo podré decir muchas cosas de él como marido. Pero como padre no me arrepiento ni un segundo de haber perdonado lo que perdoné. No podría haber elegido mejor al padre de mis hijos«, señaló a finales del año pasado cuando fue invitada al programa ‘Buenas Noches a Todos’.

Sin embargo, esta cercanía y cariño como padres que aún mantienen, ha sido una razón para que muchos especulen que pronto estarán de vuelta como pareja. Pues de manera más reciente, ambos se tomaron unas espectaculares vacaciones a Estados Unidos en diciembre pasado.

Respecto a esto ultimo, la infleuncer declaró a Las Últimas Noticias (LUN): «Tenemos un viaje planeado en diciembre. Vamos a ir a pasar Navidad y Año Nuevo en nuestra casa en Estados Unidos. Rigeo va con su hijo, Claudio también con su hijo, yo voy con Jorge, con los nuestros».

En esa misma instancia aseguró: «Nadie se ha bajado del avión y todos los niños están entusiasmados. Por los niños, las asperezas de los adultos se deben dejar de lado, para que todos lo pasemos bien. Siempre vamos a ser familia y eso me parece lo más sano«.

El comentario de Daniela Aránguiz

Ahora, Daniela Aránguiz no ha tenido pelos en la lengua para referirse a la relación con Jorge Valdivia. Así lo dejó claro en el capitulo más reciente del programa de faranfula de Zona Latina, donde soltó una frase que dejaría en claro que siguen separados.

«Ceci (Gutiérrez) es mi informante número uno. Entonces hay un hombre que me llora todos los días y a Ceci la mandé a averiguar y me averiguó algunas cosas«, partió declarando la ex chica Mekano.

Para después señalar directamente «Yo te digo Jorge Valdivia, deja de andar lloriqueando si te andas pelando por otro lado«. La frase fue dicha en un tono de humor, pero que de todas formas dio de que hablar sobre su relación en redes.