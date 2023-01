El feroz palo de JC Rodríguez a Francisco Vidal: “Más cortado que Matías del Río”

A primera hora de este miércoles en el matinal Contigo en la Mañana, se vivió un curioso momento. Pues en este contexto se encontraban hablando sobre la filtración de un audio de la canciller chilena, lo cual provocó un verdadero escándalo. Aquí JC Rodríguez se hizo el chistoso y se mandó un comentario en contra de TVN.

En esta instancia, llamaron a Francisco Vidal para tener un debate con respecto a la situación, donde el profesor de historia señaló que la señal estatal ya no lo invitaba al panel como solía hacerlo antes, según consigno Página 7.

Así lo expresó: “(Gonzalo) Winter es como el segundo vocero de gobierno. Al panel que iba, me lo encontraba, cuando todavía me invitaban a Estado Nacional, pero me cortaron hace como un mes”, partió diciendo Vidal y agregó algo enojado que “no me invitaron más porque dicen que estoy con ustedes, en Chilevisión. Yo les digo que estoy en el matinal y ni siquiera es el mismo horario”.

Tras escuchar el desahogo de Francisco Vidal, JC Rodríguez fiel a su estilo, tiró una talla que no dejó a nadie indiferente.

“Está más cortado que Matías del Río. Los hermanos cortados”, dijo mientras soltaba unas risas. Por otra parte, también provocó carcajadas al ex ministro.

Luego de ello, el animador le dijo que no se preocupara por estar en dos canales diferentes. “Nosotros lo dejamos que vaya. Desde este lado, al menos, no hay problema. Con todo cariño lo autorizamos, y tenemos las firmas de todos para que vaya a TVN, nuestro canal amigo, canal hermano”.

Recordemos que Matías del Río tuvo una abrupta salida como conductor del espacio Estado Nacional, generando una gran controversia. No obstante, las diversas reacciones y comentarios en redes sociales hicieron que TVN diera pie atrás a la decisión.