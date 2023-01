¿Juntos o no? La supuesta separación de Camilo Huerta y Marité Matus

En los últimos días los usuarios enloquecieron tras notar que la pareja conformada por Marité Matus y Camilo Huerta, ya no se siguen en redes. Al respecto se generaron diferentes rumores los cuales al parecer han quedado esclarecidos.

Recordemos que el tema fue algo hablado durante el programa Zona de Estrellas. Aquí los panelistas afirmaron que la pareja habría dejado de seguirse en Instagram. Sin embargo, a pesar de esto Huerta y Matus no han borrado sus fotografías juntos.

Esto resulta bastante contradictorio para sus seguidores. Esto debido a que cuando han ocurrido rompimientos públicos la pareja elimina todo rastro de su relación en redes sociales.

Esto sumado a que la influencer subió a sus historias una frase de su horóscopo bastante sugerente. «Todo lo que no te aporte cosas buenas, tiene que salir de tu vida ahora mismo. Más vale tarde que nunca», compartió en sus historias.

Si bien en el pasado capítulo de Zona de Estrellas, los panelistas dieron por hecho que la pareja estaba distanciada y que ya estaba establecido el fuerte rumor de un quiebre.

¿Cual es la verdad de Camilo Huerta y Marité Matus?

A pesar de que los rumores explotaron en redes sociales, ninguno de los involucrados salió a aclararlos. Sin embargo, el conductor de Zona de Estrellas, Mario Velazco, se encargó de preguntar directamente a su ex compañero de Yingo que ocurría.

Recordemos que el animador señaló el pasado 25 de enero que no mantenía contacto con Camilo Huerta. «No lo veo hace mucho rato. Me deja el visto. Esa cerveza que nos tomábamos a mitad de semana, donde conversábamos, ya no se dan esos espacios«, señaló.

Sin embargó posteriormente ‘El Anfibio’, señaló que se puso en contacto con el personal trainner. «Llamé a Camilo Huerta, hablé con él, me dijo que las cosas estaban bien entre él y Marité Matus, tengo que transparentar«,aseguró.

Sin embargo una de sus compañeras de panel le discutió: «Te mintió otra vez, porque no están terminados, pero sí peleados«.

Cabe señalar que según consignó Publimetro, Camilo habría seguido nuevamente a Marite Matus pero tiempo después volvió a dejar de hacerlo.