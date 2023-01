«Echa a mano»: Fran Undurraga se luce con fotitos a todo cachete

Con más de 1.5 millones de seguidores cuenta Fran Undurraga solo en Instagram, donde en todo momento está compartiendo registros de su día a día, sus vacaciones, además de los proyectos en los que está trabajando actualmente, y que la llenan de piropos.

Así es como ocurrió en los últimos días, pues la chiquilla partió a la playa a descansar junto a su familia. Lo que no evitó que siguiera subiendo fotitos de lo que han sido estos días, dejando la grande entre su público.

Resulta que a través de la red social de la camarita, Fran Undurraga subió una postal en la que aparece posando de espalda a la cámara, luciendo su retaguardia con un pequeño bikini que deja casi nada a la imaginación y mientras sostiene una tabla de surf.

«Nunca es tarde para aprender algo nuevo» escribió la chiquilla para acompañar el registro que en cosa de minutos acumuló más de 42 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, que no dudaron en asegurarle que está más guapa que nunca.

Algunos de los mensajes que le dejaron a Fran Undurraga dicen: «Me caso por todas las leyes y religiones»; «yo hago un sacrificio y te enseñó a surfear»; «Un 10 para esa foto»; «La mujer más completa y bella del planeta»; «Una diosa echa a mano»; «Mamita linda»; «nunca me cansaré de verte»; «Gracias por existir» y «Que hermosa sirena».

Fran Undurraga deja la grande con sus fotitos

Eso si, esta no es la única postal con la que la ex chica reality sacó suspiros. Pues en los días anteriores, aprovechó de promocionar su perfil en Unlok, el que funciona muy similar a Only Fans, donde los fans que paguen un monto mensual, pueden acceder a su contenido más subido de tono.

Para acompañar la primera postal, Fran Undurraga escribió: «Foto sacada por la mamá, aunque no es de las mejores, me encanta por que lo sacó ella. Que lindo es tener a los padres vivos. Gracias Diosito!».

Pero esto no es todo, ya que en la siguiente, la chiquilla agregó: «Cómo va ese verano? Espero que disfrutándolo a mil!!! Yo con la familia y de niñera con mi sobri! Nada mejor que disfrutar con la familia 💗💗💗 los invito a visitarme en mi p@g» junto con el link de su perfil.