¿Con quién se imaginan el remix?: El «Negro» Piñera se mete con todo al género urbano

¡Paren todo! El «Negro» Piñera dejó a todos estupefactos tras meterse de lleno en el género urbano, soltando un temazo este recién pasado lunes 30 de enero. ¿Se viene una colaboración con Pailita o Marcianeke?

Y es que el hermano del ex presidente Sebastián Piñera, no se cansa de sorprender y esta vez se juntó con otro artista chileno, llamado Jhanking, para así soltar el «palo» «La noche no se hizo para Dormir», la cual se ha convertido en todo un éxito a pesar de llevar solo unas horas en las plataformas digitales.

La nueva canción del «Negro» Piñera

Es sabido que el empresario es bastante disperso, por lo cual ha decidido partir la semana lanzando ni más ni menos que un nuevo tema, dejando la escoba en las redes sociales. Pero hablemos del contenido, dicha canción llega ha instalarse en el género urbano, centrándose principalmente en el reggaetón y con un sutil toque de guaracha, ideal para amanecerse bailando.

Si usted no está enterado, esta no es la primera aparición del reconocido «Negro» Piñera en la música urbana, puesto que ya había hecho alguna que otra conexión, como lo es el caso del remix de «2 shipitia» de René Puente, donde estuvo presente en dicho video.

Esta curiosa y llamativa noticia la dio a conocer el mismo personaje en cuestión, quien a través de sus redes sociales, ya había posteado un par de adelantos de la canción.

«Tenemos nuevo tema! En mis historias destacas el link a YouTube para que vayan a escucharlo y me lo comenten acá!» expuso la tarde del pasado lunes 30 de enero, por medio de su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que la producción subida por el canal oficial de ImpactMusic en la plataforma de YouTube, ha alcanzado la cifra no menor de 2.330 reproducciones hasta ahora, donde los comentarios tampoco se quedan atrás.

¿Qué esperas para escucharla? Aquí te dejamos la canción: