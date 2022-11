Miguelo y el fin de su amistad con Negro Piñera: «Tuvimos un problema económico»

La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, el que tuvo como invitado ni más ni menos que a Miguelo, a quien le preguntaron sobre diferentes temas de su vida personal, además de su extensa carrera en el mundo de la música y la televisión.

Para comenzar, le preguntaron si la pelea con su ex amigo “Negro” Piñera se debió a los excesos que tuvieron cuando trabajaron juntos en los 90 en el pub “Entrenegros”, o por motivos económicos. El 51% del público dijo que el distanciamiento se debió a los excesos, pero el cantante confirmó que hubo conflictos económicos.

“Lo pasamos bien, fue un momento muy especial de mi vida. Nos asociamos e hicimos muy buena energía para la gente”, explicó Miguelo, agregando que a los tres años, “Entrenegros’ empezó a tener problemas de caja.

“Los dueños tomábamos más que los clientes y comenzaron los problemas. Al final del cuento tuvimos un problema económico, alguien tenía que dar la cara ante los proveedores, y lo hice yo”, indicó el intérprete de “Leyla sólo Leyla” acerca del colapso del local, que terminó con él tres días en la cárcel por cheques impagos.

Miguelo y su llegada al Entrenegros

Según indicó, su involucramiento en el local nocturno se debió a que estaba pasando por un duro momento familiar. “Me fui a trabajar con el Negro escapando. Llegamos a ser socios porque un hijo mío se accidentó y empezó otra etapa de mi vida. Sufrí un poco de escapismo, justo el Negro me ofreció esto y me escapé para allá”, dijo en torno al incidente donde su hijo Sebastián se cayó a una piscina y estuvo mucho tiempo bajo el agua sin que nadie lo notara, por lo que quedó con un grave daño neurológico.

Acerca de su paso por la cárcel, Miguelo donde destaca haber sido visitado por algunos amigos y por su ex esposa. “Fue fuerte, doloroso e inesperado irme preso. Pero me sirvió, me retiré de todo este cuento que teníamos desde hace 5 años, y tenía que retirarme de eso porque no era lo mío».

«Me pegué un bypass de 5 años, pero todo sirve para la vida, uno saca experiencias. Estaba en el lugar equivocado, con los amigos equivocados, todo equivocado», continuó en el programa de conversación.

Acerca de su ex socio, señaló no tener contacto con él. “Somos personas muy distintas. Fuimos amigos por estas cosas de la vida, que de repente a uno le toca, pero somos muy distintos, con cosas distintas”, dijo. Finalmente, consultado acerca de si querría volver a ser amigo de Piñera, respondió simplemente: “¿Para qué? Si ya pasó”.