Yuhui Lee sobre las chilenas en el amor: «Son más cariñosas»

‘Socios de la Parrilla’ estrenó un nuevo capítulo la noche de este jueves, donde Gabriele Benni, Bruno Zaretti y Yuhui Lee estuvieron invitados para hablar de su llegada a Chile y cuáles son las grandes diferencias en comparación a sus países natales.

Es en este contexto que el querido chef relató que tiene una historia bastante triste con su decisión de llegar al país. “Mi mamá falleció en el año 2012, estuve encerrado sin salir de la casa por dos meses, con mucha tristeza. No quise irme a Japón o Corea (países más cercanos), quería irme lejos. Y a mí me gusta el fútbol, me gustaba el Club Barcelona, con Messi y Alexis, y de Chile solo conocía a Alexis”, relató.

Yuhui Lee, quien lleva casi 10 años en el país, contó que su abuela, quien vive en Shanghái, no conocía nada de Chile, entonces le dijo que se trajera todo lo que tenía. “Me vine con cinco maletas. Dentro traía una máquina para hacer arroz, una frazada, traje de todo porque pensaba que aquí no había nada”, dijo.

El joven reveló que se vino con visa de estudiante y entró a la universidad, pero ningún profesor hablaba chino mandarín, por lo que no entendía nada, y no continuó con los estudios. Los doce mil dólares que trajo se le fueron en los primeros 10 meses, por lo que tuvo que trabajar en la Vega vendiendo artículos de maquillaje.

Luego, agregó que cuando entró al espacio de cocina ‘MasterChef’, de Canal 13, le avisó a su familia en China. Pero, como no envió los videos desde el comienzo, hasta ahora su abuela no le cree que es famoso. “Yo le digo ‘abuelita, salgo a la calle y la gente me conoce’, y ella no me cree”, rió.

Yuhui Lee y el amor en Chile

Por otro lado, Yuhui Lee confesó que ahora tiene polola chilena, además de dar a conocer las grandes diferencias entre las mujeres de nuestro país y las chinas.

“Son más cariñosas, y además las chilenas no piden nada”, se justificó. “Por ejemplo, en Shanghái te preguntan si tienes casa, buen trabajo. No piden grandes cosas, pero muy pocas están contigo si no tienes nada”, indicó el chiquillo. Junto con añadir que, cuando se habla de matrimonio, es el novio quien debe entregar dinero a la familia de la futura esposa.