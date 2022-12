«Ya me estaban reclamando»: Mane Swett reapareció en redes sociales y volvió locos a sus seguidores

Mane Swett reapareció en redes sociales, luego de no haber subido contenido en varios días extrañando a sus seguidores. Pero el día de ayer aparecio y causo sensación.

La actriz que dio vida al famoso personaje Cassandra en la teleserie brujas de Canal 13, cuenta con más de 680 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Aquí acostumbra mantener una activa interacción con sus seguidores, publicando imágenes de su vida privada y laboral.

Sin embargo, hace más de una semana que no realizaba alguna publicación, cosa que resultó bastante extraña par sus fieles seguidores. Pero el día de ayer sorprendió a todos publicando un vídeo.

Su regreso a redes sociales

En el registro se le puede ver con un llamativo cambio de imagen, y aquí aprovecho de explicar por qué había estado tan alejada de sus redes sociales. «Estoy bien. Estoy viva, sana y salva. Tuve que volver porque ya me estaban reclamando. Mis queridos, mi gente me estaban reclamando», señaló en un comienzo la actriz.

«Que me había pasado algo, que ¿Donde estaba?, desaparecida en acción, así que vine a decirles que estoy bien», comentó entre risas. Posteriormente continuo con sus amorosos saludos de Navidad para sus seguidores. «Les mando un beso y gracias por sus saludos de Navidad. Los leí y los sigo leyendo. Les mando un beso grande y espero que hayan tenido una feliz Navidad», cumpliendo con responder a sus mensajes a pesar de que fue uno días más tarde.

«Me tomé un retiro de Nochebuena», explicó en el improvisado vídeo.

Los comentarios por su nueva imagen

Para los seguidores y amigos de Mane Swett no pasó desapercibido su nuevo look. La actriz se llenó de halagos y buenos comentarios en su publicación, debido a como se veía. Pues para sorpresa de todos se le podía ver luciendo un flequillo que le dio un toque distinto a su aspecto de siempre, y fue aplaudido por los usuarios.

«Amé tu nuevo look con flequillo, te ves hermosa», «Me encanta cómo te queda», «Me encanta como te queda ese look « y «Estas hermosa, mi actriz favorita desde pequeña«, fueron algunas de las palabras que le dedicaron en los comentarios.

Entre los comentarios estaba Mayte Rodríguez, quien no dudó en comentar: «Me encanta esa chasqui».