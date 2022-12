Naya Fácil reaparece en redes sociales tras orden de arresto: «No me voy a mover de acá»

Durante los últimos días, Naya Fácil ha estado en el centro de la polémica, luego de que quedara con orden de detención por no presentarse a una audiencia en Caldera, tras una denuncia por parte de la municipalidad, esto a raíz de un video de 2019 en el que se desnuda al interior de una iglesia.

En un principio la chiquilla estuvo bien escondida con temor de que Carabineros la pillara e incluso se reunió con un abogado para saber que debía hacer. Tras esto, preocupó a sus seguidores con una historia en la que se aseguraba que no lo estaba pasando bien.

Pero al parecer Naya Fácil se aburrió de todo el drama, así que a través de una serie de videos en Instagram en los que aseguró que volverá a vivir su vida normalmente sin estar preocupada de que la puedan atrapar.

El regreso de Naya Fácil

«En este momento yo me encuentro acá en mi casa, no me voy a mover de acá más, no tengo por qué, voy a subir historias común y corrientes, es mi casa, es mi lugar» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «mucha gente me dice que por qué no me voy a entregar, chiquillos, si yo me voy a entregar me van a llevar a Caldera, automáticamente. Yo tengo este tipo de orden, porque no yo asistí al día que me habían llamado, entonces, la orden es para poder asistir. Si yo me voy a entregar me van a llevar 9 o 10 horas en un carro y yo no voy a ir ahí«.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la influencer mencionó: «Yo voy a empezar a hacer mi vida común y corriente, ya me harté de esta situación, me harté de la señora. Estoy muy mal, me siento mal por dentro, siento mucha pena, siento mucha rabia. Sé que la cag… me la mandé yo y la pena y la rabia la tengo conmigo, pero son hue… que pasan».

«Si quieren venir los polis a mi casa, que vengan, toquen la puerta, si quieren reviéntenla, pero yo no voy a salir, aunque ustedes vengan, ya me cansé. Estoy chata de esta situación, estoy llena de comentarios y nadie sabe lo que uno está pasando realmente. Acá está mi casa, vengan, yo me voy a bañar, me voy a arreglar y voy a hacer mi vida normal» afirmó Naya Fácil.