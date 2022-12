«Usted tendría que nacer de nuevo para imitarme»: La Tía Yoli habló sin filtro sobre su enemistad con una colega

El pasado capitulo de ‘Pero con Respeto’, conducido por Julio César Rodríguez, tuvo como invitada la famosa tarotista, Yolanda Sultana. Aquí, se sincero con el conductor respecto a varios temas, entre los que destacó su rivalidad con otra conocida vidente.

Recordemos que la Tía Yoli, se ha vuelto una de las videntes más reconocidas en nuestro país y una figura reconocida tanto en televisión como en redes sociales.

Y el día de ayer hablo sinceramente con el presentador de ‘La Mañana de Chilevisión’, refiriéndose a que una colega de ella estaría buscando llegar a ser tan nombrada como ella.

Tía Yoli no se guarda nada al hablar de su colega

A medida que avanzó el programa, llego el momento en la Tía Yoli debía enfrentar la pregunta «Sin respeto» del animador Julio César Rodríguez. Fue aquí que el se refirió a las palabras dichas por ella hace días atrás.

Recordemos que ella hizo referencia anteriormente a la supuesta rivalidad que mantiene con una colega. Muchos especulan que se trataría de Paula González cuando dijo: «Tesoro, invéntate otra cosita. Ninguna se había atrevido a colocar el pie, quedaste por ignorante, porque no diste ninguna predicción y todos lo sabían».

Julio César fue directo cuando tomo la decisión de preguntar a la vidente, a quien iban dirigidas estas ácidas palabras. Yolanda no dudó ni un segundo en contestar diciendo que se refería a «A una mujer bajita, chica, pero no la tomo en cuenta, ella quiere llegar a la fama como soy yo, pero es muy difícil mijita», señaló en primer lugar.

Continuó justificando porque es difícil estar a su nivel como astróloga. «Yo tengo años de experiencia, y todo lo que yo se, usted tendría que nacer de nuevo para imitarme un poquitito», esas fueron sus palabras al referirse a la desconocida colega.

«Lo que he dicho ya se está cumpliendo, incendios, terremotos en el norte, volcanes y hambruna, porque la gente esta de país en país buscando el alimento”, enumero los presagios, que en sus palabras han sido algunos de sus aciertos, con el fin de dejar en claro su superioridad.

No se mencionó el nombre de la mujer, pero al periodista no se le escapó preguntar por el programa de YouTube que realiza dirariamente la mujer de 83 años. Ella señaló que mantenía una importante sintonía, y que su publico era fiel. «Realmente son millones de personas que tengo(…) Tesoro, a mi me respeta mi público», cerró.