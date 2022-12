«Un manjar»: La Rancherita saca suspiros con fotito cubierta de barro

Cerca de 300 mil seguidores tiene Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, en Instagram, donde siempre está compartiendo contenido de todo tipo, pasando por su día a día, emprendimientos y sus próximos lanzamientos musicales.

Aunque de vez en cuando, la cantante saca suspiros al subir osados registros en los que se luce ligera de ropa y que sin duda dejan la grande entre sus fanáticos. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de publicar una coqueta postal.

Resulta que La Rancherita está aprovechando con todo sus vacaciones en Argentina, donde incluso partió a unas termas y se dio un baño de barro. Por lo mismo que no dudó en compartir una postal en la que se luce posando con un bikini naranjo.

«Cual amazona de chocolate jajaj en termas de Cacheuta» comenzó escribiendo la chiquilla, junto con aprovechar de promocionar su nuevo tema. «Ya escuchaste mi último lanzamiento? MIX SIN PECHO YA en todas las plataformas digitales».

Al poco tiempo de compartir el registro, La Rancherita recibió más de cuatro mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle todo tipo de comentarios sobre lo guapa que luce.

«Un manjar»; «Pero sin sandalias pu Caro»; «Una mordidita no»; «Creo yo que el bikini esta de más ahí»; «Chocolate por fuera y un corazón dulce por dentro»; «El chocolate mientras más amargo mejor»; «Hermosa..una belleza de mujer» y «Hermosa carito regiaa» es parte de lo que le escribieron.

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».