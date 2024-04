Oriana Marzoli impacta con potente confesión sobre expareja: «Hizo conmigo lo que quiso»

Con tan solo sus primeros capítulos al aire, los participantes de ¿Ganar o Servir?, ya sorprendieron con algunas revelaciones. Ese es el caso de Oriana Marzoli que sorprendió al revelar una pésima experiencia que tuvo en el amor.

Resulta que esto ocurrió en una dinámica, donde les mostraron distintos titulares protagonizados por los participantes, quienes tenían que explicar la historia detrás de estos. En el caso de la española, era uno de varios años atrás, que decía «me puse pechugas por amor a mi ex».

De inmediato, Oriana Marzoli se refirió a esta situación, confesando que «me arrepiento de lo más grande de haberlo hecho, cuando yo vine aquí ya tenía el pecho operado».

La historia detrás de la operación de Oriana Marzoli

Sobre los motivos de esta intervención, no tenían que ver con sentirse mejor consigo misma, sino que con su expareja. «Me lo puse más grande para competir con las tías con las que me ponía los cuernos».

Siguiendo por esta línea, hizo una reflexión de lo que vivió en ese momento. «Imagínate a qué punto llegué de bajar el amor propio. No sé cómo permití esa situación. O sea, Luis (Mateucci) conoce a esta persona y sabe lo mal que lo he pasado» y «me dan ganas de llorar, no me gusta, lo pasé muy mal».

«Una tía tan fuerte como yo, con tanta personalidad, tan segura que me creía que era, o sea… Hizo conmigo lo que quiso. He llorado mil veces por esta persona. Al final, ni siquiera se ha acabado casando conmigo, ni nada conmigo», continuó Oriana Marzoli.

Por último, la polémica participante de ¿Ganar o Servir?, confesó que luego de su paso por el reality tiene planeado revertir la operación, pero debido a «problemas con la prótesis».