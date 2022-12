Daniela Aránguiz sorprende con video junto a Jorge Valdivia

No cabe duda que la noticia farandulera de las últimas semanas es la protagonizada por Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, luego de que, tras meses de especulaciones, la propia chiquilla confirmara su separación a más de 10 años de matrimonio y dos hijos en común.

Es en este contexto que la ex chica Mekano en varias ocasiones ha señalado que mantiene una gran relación con su exesposo y que incluso tienen planeadas unas vacaciones familiares a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año.

Por lo mismo que en las últimas horas, Daniela Aránguiz dejó la grande entre sus más de 840 mil seguidores en Instagram, luego de que publicara un video en el que aparece ni más ni menos que junto a Jorge Valdivia en su auto.

Resulta que en el registro que aparece en sus historias, la influencer aparece manejando, mientras muestra a su alrededor, donde se puede ver al actual comentarista deportivo tomando una bebida energética, y en la parte de atrás está el hijo de la pareja.

Pero esto no es todo, sino que en una de las historias, Daniela Aránguiz volvió a impactar a su público al subir una fotito del recuerdo de cuando estaba esperando a uno de sus retoños. Pero lo que más llamó la atención es el mensaje con el que acompañó la postal.

«Que ganas de estar embarazada», junto con agregar «me encantan las guaguas son mi debilidad», acompañado de un emoji de cara con corazones.

Daniela Aránguiz y su relación con Jorge Valdivia

Hay que mencionar que Daniela Aránguiz recientemente conversó con Eduardo Fuentes en ‘Buenas Noches a Todos’, donde habló de su separación con Jorge Valdivia y la relación que tienen ahora.

«Yo podré decir muchas cosas de él como marido. Pero como padre no me arrepiento ni un segundo de haber perdonado lo que perdoné. No podría haber elegido mejor al padre de mis hijos» comenzó indicando.

Junto con asegurar que «Tenemos una relación bonita y él puede entrar a mi casa cuando quiere. De repente yo llego y está durmiendo con Jorgito (su hijo) o está con la Agustina en su pieza».