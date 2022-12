«De otro planeta»: Andrea Dellacasa impacta con sugerente fotito

Andrea Dellacasa tiene más de 236 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, además de coquetas postales en las que deja a la vista su escultural figura.

Tal es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la argentina dejara la grande entre su público, al subir una picarona fotito en la que se luce con un pequeño bikini rosado con glitter que deja casi nada a la imaginación.

«RECORDATORIO: Tu valor no depende de la opinión, aprobación, atención o validación de NADIE», escribió Andrea Dellacasa para acompañar el registro que impactó a sus fanáticos, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce.

Algunos de los mensajes que le llegaron decían: «Una diosa»; «Siempre bella»; «De otro planeta»; «Crack del olimpo»; «Devuélvete te pasaste»; «Hermosa en todo el concepto de la palabra»; «No es que te pasaste lo preciosa que eres»; «que mujer más bella» y «Ahora si una barbie» es parte de lo que le escribieron.

Pero esto no es todo, ya que unos días atrás, justito para Navidad, Andrea Dellacasa volvió a sacar suspiros con unas postales en las que aparece con un conjunto de lencería de viejita pascuera, junto a lo que escribió: «Ya le escribiste a Santa».

Andrea Dellacasa ya había dejado la grande

Como te contamos anteriormente, esta no es la primera vez que Andrea Dellacasa saca suspiros con una osada publicación. Pues justo antes de Halloween, la chiquilla sorprendió con un destapado video luciendo un coqueto disfraz.

«Esta noche 🎃 no me para nadie 😈 😈😈Halloween 🎃 🧟‍♀️🦹‍♀️🧛‍♀️👻» escribió para acompañar el registro que al poco tiempo terminó por borrar, pero que de todas formas logró más de tres mil me gusta.