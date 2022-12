¿Qué pasa con tus hijas?: Coté López responde con todo a crítica en foto navideña

Las fiestas de fin de año, sin duda son de las más esperadas por todos y todas. Por ello, muchos son los que aprovechan esta instancia para compartir todo tipo de registros en redes sociales junto a sus familias y seres queridos, donde los famosos no se quedan atrás.

Siguiendo en esa línea, este fin de semana recién pasado, Coté López utilizó su cuenta de Instagram para enternecer a todos sus seguidores, apareciendo en una foto junto a Luis Jesús, el menor de sus hijos en su relación con el «Mago» Jiménez.

Pero a pesar de que se llenó de cientos comentarios positivos y miles de me gustas, no todo fue de color rosa y también hubo espacio para las críticas. Fundadas principalmente en no compartir ninguna postal con sus otras hijas, lo que hizo estallar a la empresaria.

Uno de estos fuertes mensajes negativos y que la misma figura pública compartió a través de sus historias señalaba, “¿Qué pasa con tus hijas? Tan poco cariñosa, parece que todo fuera tu hijo. Tus hijas están en la edad que más necesitan de ti. Los 12, 13, años son muy complicados y requieren mucha atención”.

Le paró los carros

Dicho esto y ante lo duro de las aseveraciones de la usuaria, la influencer se aburrió de los constantes comentarios negativos, por lo que no aguantó y salió a responder con toda su furia ante la pesada opinión.