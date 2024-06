Coté López confirma reconciliación con su hijastro tras polémica en redes: «Quizás debí ser más madura»

Sin duda que la polémica farandulera de las últimas semanas es la que involucró a la familia de Coté López y Luis Jiménez, luego de que Diego Jiménez, hijo de mayor de este, lanzara una serie de acusaciones en contra de su madrastra.

Todo comenzó cuando Javiera Vidal, ex polola del joven, afirmara que ya no era amiga de la empresaria por cosas que habrían pasado. Tras esto, es que el propio chiquillo filtró unas fuertes conversaciones que habría tenido con su padre.

En estas, el exfutbolista le dice que Coté López le puso como condición para retomar su relación, que cortara toda relación con él. «Y para la gente que defiende lo indefendible, cueck. Con esto la voy a cortar pero hay 1.000 pruebas de cómo me ha tratado», dijo el chiquillo.

Tras esto, es que Coté López dio su versión de los hechos, para luego cerrar sus redes sociales por unos cuantos días, en medio de nuevas filtraciones por parte de la expareja, quienes hacían nuevas acusaciones en su contra.

Es en este contexto que, de acuerdo a lo que consigna Radio ADN, unas horas atrás, la influencer hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde se refirió a su relación actual con Diego Jiménez, sorprendiendo con los nuevos detalles.

¿Qué pasa entre Coté López y Diego Jiménez?

«Hablamos a los dos días de todo el escándalo, está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error», comenzó explicando Coté López.

Junto con esto, aseguró que fue un momento muy complicado para ella. «Si me dolió mucho, fue algo que jamás esperé. En 18 años nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí, porque no me conocen, así que me da igual, pero esta vez sí me dolió y caí en algo tan bajo respondiendo».

«Yo solo me defendí desde la rabia, impotencia e injusticia, pero ya pasó y entiendo que tiene 24 años y yo 35, quizás debí ser más madura, pero ya fue, no es tema», afirmó.

Por último, le preguntaron si acaso había problemas con Yoyi Riveros, la mamá de Diego Jiménez, frente a lo que señaló: «Sí, hubo un momento en el que le pedí disculpas por algo que dije, donde la incluí erróneamente y conversamos mucho durante todo el problema y está todo bien entre nosotras como siempre. Es una persona super madura e inteligente».