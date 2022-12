Paty Maldonado culpa al Partido Comunista por la demanda en contra de Mega

Como es de esperarse, Patricia Maldonado no se guardó su opinión respecto al caso del ex camarógrafo de Mega y su amigo José Miguel Viñuel. Donde no se le ocurrió nada más que culpar al Partido Comunista.

Paty Maldonado salió en defensa de su amigo José Miguel Viñuela en transmisión de “Las indomables”, su programa Catalina Pulido. No se quedó callada cuando su compañera hizo referencia a los 600 millones que pide José Miranda, camarógrafo que recibió un indeseado corte de pelo por parte de Viñuela.

La presentadora de televisión, inició haciendo hincapié a la postura política del abogado de Miranda, Gabriel Acuña, diciendo que “El abogado de ese cristiano es extremo comunista, de extrema izquierda”.

Para referirse a esto, se basó en una publicación hecha por el abogado en, según ella, un diario chico de Curacaví. «Fidel Castro fue más o menos Santa Teresa de Los Andes, el Che Guevara fue como el Padre Hurtado, Chávez fue nuestro señor Jesucristo. Para que te hagas una idea del extremismo».

Cabe mencionar que la ferviente animadora de Augusto Pinochet, recalcó que este no fue su primera interacción respecto al abogado. Relató que tiempo atrás ella le había mandado un palo por ese mismo canal a lo que el abogado le respondió «Dijo ‘¿Quien es Patricia Maldonado?’ Y yo ‘Que pena que no me conozca’ ¿cómo no me va a conocer? si yo soy la comadre de Pinochet«. Recordó, y agregó «¿Cómo no me va a conocer usted que es extrema izquierda. Usted que ha trabajado en los Derechos humanos, que pena por usted».

Según Paty Maldonado ¿Quién tiene la culpa?

Al momento de referirse directamente al caso en la transmisión, luego de contextualizar con la posición política del abogado. Ella señaló a todos como culpables «Culpable José Miguel, culpable el sacohuea que se está arreglando los bigotes, porque en su vida va ha ganar. Los 600 millones no los va ha ganar, podrá ganar 100. De esos, 60 son para el abogado».

Luego de analizar la situación y señalar a todo el equipo presente, como quienes «avivaron la cueca» para que ocurriera el corte de pelo. Es que se refiere al sindicato del ex camarógrafo, acusándolo de que fueron ellos quienes lo alentaron a, supuestamente, aprovecharse de la situación. Fue ahí que, según ella, apareció una persona que conocía al abogado que inmediatamente tomó el caso y le dio un viraje a la situación «Que Viñuela era un fascista, que era un dictador«.

La ex panelista de «Mucho gusto», dijo que uno de los jefes se mostró preocupado porque habían dicho que Miranda se encontraba con depresión. «Hueon mentiroso. Estaba más contento que la cresta». Continuo diciendo algo bastante llamativo » Resulta que llama por teléfono este jefe y contesta el hermano del accidentado diciendo que no llamen más porque ahora esto lo tomó el Partido Comunista«.

Finalizó diciendo que esto era una situación política «No es una cuestión de que quieran arreglarle el panorama a un sacohuea que le cortaron el pelo porque no tuvo los huevos para decirle que no. Están coludidos para ganar un billetito».