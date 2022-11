Mauricio Medina defiende a Paty Maldonado: «Ha dicho we… que son dolorosas, pero que son verdad»

Mauricio Medina sigue en el centro de la pauta del espectáculo nacional, principalmente después de su retiro de los escenarios, su distanciamiento con Paul Vásquez y ahora con unas nuevas declaraciones. Pues el «Indio» sorprendió al defender a Paty Maldonado en una reciente entrevista, tras asegurar que la gente no la conoce.

Recordemos que el experimentado humorista recibió el respaldo de su colega, la imitadora Natalia Cuevas, quien estuvo presente en la discusión de los ex Dinamita Show. A ella, también se sumó Patricia Maldonado, quien destacó su figura en el exitoso dúo de humor.

«Lo conocí muy bien, nos hicimos muy compinches y ahí me di cuenta el valor que él tiene como talento», señaló la ex Mucho Gusto, junto con lamentar su retiro de los escenarios y plantear que el «Indio» debería formar nuevas figuras en el humor.

El respaldo de Mauricio Medina a la ácida opinóloga

Según consignó recientemente Radio Activa, el humorista fue a un programa de entrevistas llamado «Entre Broma y Broma» con el guionista y comediante, Luis Slimming. A través de este espacio, recordaron las palabras de Natalia Cuevas e incluso, el respaldo de Paty Maldonado.

«La Natalia es muy buena mujer, gran persona, así que… le tengo mucho cariño, y también salió la ‘tía Paty'», expresó y recordó también Mauricio Medina.

Asimismo, y después del cuestionamiento del entrevistador al referirse a Patricia Maldonado, el «Indio» guardó su postura y la defendió, al igual que lo hizo ella.

«Sabí que… la gente no conoce bien a la Paty Maldonado y no la quiere conocer tampoco. A la Paty le da lo mismo en realidad, pero ella… yo les voy a contar por qué ustedes no saben. Ella nunca ha sido derechista, ella es pinochetista. Y si tú le hablai’ de Pinochet (Augusto) te puede hacer ca… a charchazos», señaló por su parte el ex Dinamita Show.

En la línea de lo anterior, Medina siguió refiriéndose a la postura política de la panelista de Las Indomables. «No tiene un punto de vista tan derechista, y si, al final, ha dicho we… que son dolorosas pero que son verdad también», afirmó con seguridad, ante la duda de Slimming y de la mano con realizar una comparación a la realidad actual con la de años atrás.

En ese momento fue cuando el diálogo entre comediante se tornó serio y Mauricio Medina hizo un análisis social y político de Chile. Esto después de prestarle ropa a la «Maldito».