«Mujeraza»: La Rancherita deslumbra con osada fotito en bikini

Ya te hemos contado en varias ocasiones que Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, está siempre activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya supera los 283 mil seguidores, a los que encanta con fotitos de su día a día y sus proyectos musicales.

Pero de todas formas, la cantante igual enamora a su público con sensuales registros en los que luce su figura y que siempre la llenan de piropos por lo guapa que se mantiene. Así es como ocurrió recientemente con una de sus últimas publicaciones.

Resulta que La Rancherita anda de vacaciones en Argentina, donde pasó a las termas de Cacheuta. Por lo mismo que desde ahí aprovechó de sacar suspiros con una coqueta postal en bikini, sentada en una gran roca y mostrando el paisaje.

«Me gusta más la fotografía que el modelaje. Pero aún más la música», escribió para acompañar el registro donde se luce con el traje de baño de color café claro.

Al poco tiempo de compartir la publicación, La Rancherita recibió más de ocho mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en asegurarle que se ve cada vez más regia.

«Tremenda mina»; «estaba helada el agua parece»; «Hermosa»; «Hermosa pocahontas»; «Se ve muy sexy y maravillosa»; «preciosa carito»; «Mansa woman»; «Simplemente eres una Diosa»; «Más linda mi amor»; «Mujeraza»; «te pasas lo hermosa que eres»; «Una belleza» y «eres mi fantasía» le escribieron.

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».