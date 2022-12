La predicción de Katy Szabo que dejó atónito a José Antonio Neme

Durante la mañana de este jueves el matinal de Mega, ‘Mucho Gusto’, tuvo como invitada a la tarotista Katy Szabo. Quien estuvo entregando sus predicciones para el año 2023, y una de estas dejó a uno de los animadores para adentro.

Bajo este contexto, la tarotista dio paso a hablar de lo que podía predecir para los animadores del matinal, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme. Poniendo especial hincapié en la vida amorosa de este último.

El amor para José Antonio Neme

Szabo se dirigió en primer lugar a Neme con las siguientes palabras: «Me dice que estuviste muy desilusionado hace un tiempo con respecto a una situación que te prometieron, y no te cumplieron, porque tú eres hombre de palabra».

Ante estas palabras el periodista respondió de manera algo incomoda pero afirmativa «Si, exactamente». De modo que Katy continúo: «Estás en una etapa como tomando decisiones laborales, emocionales e internas tuyas. Me dicen las cartas que vienen muchos movimientos para ti».

Luego de ese intercambio de palabras, la tarotista se acerca a Neme y le susurra un par de cosas, que quedaron como un misterio para los presentes y la audiencia. Ante esto Karen no se resistió ante la curiosidad e intento averiguar el secreto, especulando si el animador se iba a casar o estaba enamorado. Recibiendo en primer lugar el silencio de las otras dos personas en pantalla.

«No sé si está enamorado. Hay como una confusión, pero como él es tan ‘quiero hacer las cosas correctas y perfectas’. Entonces es como ‘ok estoy enamorado, ¿pero seguirá o resultará?’, todas esas dudas lo bloquean», afirmó la tarotista.

La bochornosa reacción del animador

Ante estas palabras, la animadora le pregunto a su compañero si se encontraba bien, pues se podía ver el nerviosismo en el rostro del periodista. Quien, en un intento de evadir el tema y ponerle fin a este, José Antonio mencionó «Preguntemos por el trabajo mejor».

Sus palabras generaron risas en las dos mujeres. «Quedó colorado este hombre, traigan un ventilador, por favor. Me va a odiar», señaló entre risas Katy.

La vidente aclaró: «No significa que no esté enamorado, o que no estén enamorados de el. Pero es tan perfeccionista, en ese sentido de repente se cohíbe, y dice ‘mejor no doy este paso'».

Para finalizar Karen preguntó si la persona de la que han estado hablando, ama a José Antonio. A lo que la vidente respondió rotundamente que si, sin ninguna duda «El amor está, el amor existe», sentenció.