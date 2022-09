Marlen Olivari sobre las posibilidades de casarse: «El matrimonio apaga la relación»

Esta noche de domingo, en un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo se reunió en la playa El Encanto de Reñaca con la showoman Marlen Olivari.

Tras conversar sobre su vida actual en la V Región, la ex “chica Morandé” llevó al conductor a conocer su casa a orillas de la playa, a la que se mudó a fines de 2019 tras 30 años viviendo en Santiago. “Tengo mucha más red de apoyo para que me cuiden a mi hijo cuando trabajo acá que en Santiago. Además cuido harto a mis papás, viven en una playa un poco más allá”, explicó Marlen sobre las razones de la mudanza.

El complicado parto de Marlen Olivari

“Nací por cesárea, tuve sufrimiento fetal y asfixia porque venía con el cordón umbilical enrollado”, dijo, y reveló que de esa momentánea falta de oxígeno debe una serie de tics nerviosos que posee, como parpadeo de ojos y mover compulsivamente el cuello. “Muchos años de mi carrera me molestaron por mis tics. Yo los he ido manejando a lo largo de mi vida y tengo cada vez menos. Empezaron en la época escolar, pero me di cuenta cuando entré a la TV que era un tema. Los tics aparecen cuando hay tensión, y cuando entré a la TV había mucha tensión”, explicó.

La amistad con Michelle Adam

Así lo recordó una de sus compañeras de curso, la meteoróloga Michelle Adam. “Fuimos compañeras desde kínder hasta tercero o cuarto básico en el colegio alemán de Villa Alemana. La visitaba bastante en su casa los fines de semana, tenía caballos, así que era una gran diversión”, dijo la actual rostro de Mega.

Tarde o temprano los padres de Marlen, que tuvieron varias instancias de separación, mudaron a la familia a una casa antigua en Valparaíso, donde la joven continuó con su pasión por el deporte. “Fui basquetbolista 10 años de mi vida, de los 8 a los 18, fue muy importante para mí. Fui seleccionada de la V Región y en alguna ocasión galleta de la selección. Fui goleadora”, indicó.

Aunque ya en esa época Marlen destacaba entre sus amigas, ella aclara que nunca se consideró bonita. “Yo no era bonita. Era flaca no más, y crespa”, dijo. Sus padres eran muy estrictos con ella, la menor de tres hermanos, y no la dejaban hacer nada de lo que los adolescentes hacen normalmente. Más aún considerando que su hermana mayor, Patricia, trabajaba como modelo y conoció desde temprano los riesgos que se corren siendo bonita.

¿Se viene matrimonio?

Por otra parte, Olivari habló sobre las posibilidades de casarse con Luciano Marocchino. “Para mí el matrimonio apaga la relación. Es mi idea, a lo mejor estoy equivocado. Une mucho más un hijo que un matrimonio”, indicó Luciano, con lo que Marlen coincidió.

“No lo veo como algo tan necesario. No creo que sea fundamental para seguir viviendo juntos. La decisión más importante es cuando uno tiene un hijo más que casarse o no casarse. Capaz que ahora cuando se casan Andrea con la Pancha vamos detrás nosotros”, bromeó la modelo, en referencia al hijo mayor de Luciano, Andrea, que prepara su matrimonio con la actriz nacional Francisca Merino.

“Ellos tienen una muy linda relación. Mi hijo es un buen compañero y además me consta que ella le da mucho equilibrio”, opinó Luciano consultado sobre su futura nuera.

Para despedir el programa, la madre de Marlen, Isabel Mayer, llegó junto a su hijo, Lorenzo, recién salido de clases. Según explicó Isabel, vivir cerca de Marlen le permite ayudarla en la crianza del niño, de 11 años.

“Estoy feliz porque estamos cerca, y de repente me llevo el niño a la casa, ella se va a Santiago, le doy lo que tenga, lentejas, porotos con riendas, él come de todo. Es rico estar al lado de él y poder ayudarlo a su crianza (…) Marlen es buenísima madre, está siempre preocupada de su hijo. Es excelente dueña de casa”, dijo la mujer.

A modo de cierre, Martín le regaló a Marlen Olivari una estatua de elefante para la amplia colección que tiene en casa, junto con una gran cantidad de espejos de todos tamaños y épocas.

