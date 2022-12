¿Lo recuerdas? Luego de 14 años del estreno del programa así luce el ex chico Yingo, Kneza

Ya pasaron 14 años desde el estreno de Yingo. El programa juvenil que se transmitió por las pantallas de CHV, en pleno apogeo de las tribus urbanas, y que impulsó a la fama a toda una generación de jóvenes chilenos.

Entre estos jóvenes se encontraba Julio Canessa, más conocido como Kneza. Pues este fue su apodo durante los 6 años que duró el programa, el cual recordemos tuvo sus inicios en el año 2007 y finalizó sus transmisiones en el 2013.

Recordemmos, además, que él pertenecía al grupo de los «pokemones» al igual que “Hardcorito” y “Arenita”. Llamó la atención por su iconico peinado de flequillo largo a un costado del rostro y largas patillas.

En definitiva fue uno de los participantes más populares de Yingo. Logrando sacar una canción con Hardcorito, titulada «Te extraño». Además fue parte del elenco que realizó gran cantidad de giras con el programa juvenil. Las cuales en su momento terminaron recorriendo todo Chile.

No podemos olvidar que el joven rostro de televisión, mantuvo una romántica relación publica con Valentina Roth, quien en ese momento se estaba convirtiendo en uno de los rostros más conocidos de la televisión abierta.

No es de extrañar que muchos de los participantes del programa juvenil, se alejaran de las cámaras y los medios para poder llevar una vida más común desapareciendo del ojo público. Pero cada vez que hay una aparición de alguno de ellos, las redes sociales se vuelven locas. En esta ocasión la aparición de Kneza en un vídeo de Tiktok, se llenó de comentarios nostálgicos.

La reaparición e Kneza

La aparición de Kneza no fue nada más ni nada menos que en un vídeo de corte de pelo en Tik Tok. El estilista llamado Dani War, que constantemente actualiza su perfil con vídeos de los cortes que le realiza a sus clientes, subió hace unos días contenido que dejó a todos sus seguidores sorprendidos.

En el registro se puede ver al ex chico Yingo, Julio Canessa recibiendo un nuevo corte. Llenándose de varios comentarios que reconocían al ex rostro de CHV. «Era mi amor platónico», «Sigue igual de lindo…», «No lo reconocí» y «Te extraño si no te veo pasar (8)», fueron algunos de los comentarios del vídeo, que pueden ver a continuación: