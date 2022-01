¿Te acuerdas de Ronny Dance? Así luce ahora Con el cabello largo y ahora fotógrafo son las nuevas novedades que nos trae el ex chico Mekano en Estados Unidos

Ronny Dance había estado desaparecido de la TV desde su último escándalo que fue furor en su momento en el año 2012. Así es, estamos hablando del recordado vídeo prohibido que tuvo el ex chico Mekano junto a la modelo argentina Mariana Marino. Luego de esa viralización, en el año 2016 el bailarín decidió cambiar de aires y viajó a Estados Unidos, país en que actualmente reside.

En sus inicios en el país Norteamericano estuvo trabajando en servicios del aseo y durmiendo en el sótano de un compatriota en New Jersey. Asimismo en su pasantía estuvo presente el corazón, aunque nuevamente culminó con una polémica; pues el 3 de junio de 2018 el ex de Cathy Barriga celebró su casorio con Adriana Figueroa dicha relación y festividad solo duró 9 meses con un divorcio.

De acuerdo a lo que se señaló en el extinto programa Intrusos, el ex participante de «40 o 20» dijo que «Siempre se extraña (Chile), no es fácil pero estoy bien acá. El chileno es aperrado, me enfoqué en vivir en otro país y ya estoy en otro momento de la vida».

La vida de un nuevo Ronny

Actualmente con 43 años de edad, la vida de Ronny Munizaga está cada vez más reservada, su cuenta de Instagram es privada y luce el cabello largo. También han cambiado sus actividades, ya que, de estar participando en realitys; bailar en el programa juvenil de Mekano, ahora entró al mundo de la fotografía, de hecho, en la descripción de su perfil en insta define «detrás de cada foto una historia real» y también se catalogó como donante.

Según consigna La Cuarta, Dance aún no se olvida de su gente en Chile, en septiembre del año 2021 compartió junto a su madre en la ciudad que nunca duerme, visitando los diferentes lugares turísticos que atraen a cualquiera en esta emblemática ciudad estadounidense. Sin embargo, a la fecha no tenemos registros de que el protagonista del video amoroso haya pisado nuevamente nuestro país, desde su salida en 2016. «Quiero estar unos 10 o 15 años acá. No pretendo volver, tengo que armarme un futuro y me gusta estar acá», comentó en su momento en el programa televisivo.