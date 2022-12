«Libre Soy»: Naya Fácil revela que levantaron su orden de detención

Esta semana sin duda que Naya Fácil se ha llevado todas las portadas, luego de quedar con una orden de detención por no asistir a la audiencia tras una denuncia de la municipalidad de Caldera.

Hay que recordar que previo a ganar popularidad, la chiquilla se volvió viral en Twitter gracias a un video del 2019, donde aparece desnudándose al interior de la iglesia San Vicente de Paul, ubicada en la comuna antes nombrada.

Es frente a esto, que Naya Fácil había estado escondiéndose de Carabineros durante los últimos días, para evitar que la detuvieran. Pero al parecer estos difíciles días quedaron atrás, y así lo demostró en un nuevo video.

Naya Fácil quedó libre

Resulta que a través de sus historias, la influencer compartió una serie de videos en los que revela que su abogada logró sacar la orden de detención en su contra. En el primero se puede ver un pantallazo de la llamada de su abogada, junto al que escribió «Aaaaah ctm jajajaja me levantaron la orden de detención» y «la mejor llamada que seca».

Siguiendo por esta línea, señaló: «Les tengo una noticia, ¿Adivinen qué, adivinen qué? Chiquillos, Naya Fácil es libre. Weo… qué felicidad, no voy a pasar ni un rato en el calabozo cul… nada, ni siquiera me fui a presentar ahí. Qué felicidad loco, una seca la abogada que tengo ahora, es una pinche seca de verdad. ¿Cuándo mandamos la solicitud, ayer, antes de ayer? Y hoy día ya la tenemos».

«¿A dónde vamos a celebrar?, por fin paz y tranquilidad a mi vida. Ahora voy a salir con lo más flúor que tenga y que me vean. Así da gusto terminar el año loco?», cerró. Tras esto compartió otro video donde aparece cantando la canción de la película ‘Frozen’ Libre Soy.





Para cerrar, Naya Fácil le agradeció a sus fans por todos los mensajes de cariño. «Muchas gracias a todos mis facilines por apoyarme en este capítulo de mi vida que, de verdad, todavía no se cierra, pero lo más importante y que me preocupaba, ya no está, lo de la orden ya no está. Así que eso es lo que a mí me tenía mal, así que eso».

«Ahora esperar lo que se viene nomás, pero ya lo que se venga hay que asumir. Así que eso mis facilines, muchas gracias por su apoyo incondicional, cada mensajito, cada cosita, me di el tiempo de leerla y yo no sé qué haría sin su apoyo, me volvería crazy, ya estoy un poco, pero por fin vamos a poder celebrar lo que se viene, las fiestas» terminó.