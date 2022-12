Kathy Orellana cuenta la firme de por qué dejó la rehabilitación

No ha sido el mejor año para Kathy Orellana. Y fue en conversación con el programa “Sígueme y te sigo” de TV+ que la cantante se sinceró respecto a su rehabilitación y la ayuda que se le entregó.

A me diados de este año, preocupó a sus seguidores. Esto a raíz del comportamiento que mostraba en sus redes sociales, subiendo contenido hablando de sus problemas familiares. «Estoy hecha mierda … No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro», esas fueron las palabras que entregó en ese entonces a sus seguidores estando al borde de las lagrimas.

Fue finalmente en agosto de este año que, la ex chica Rojo, anunció que «arreglaría su vida» tomando la fuerte decisión de internarse en el centro de rehabilitación Contradicción. Además, en esa misma publicación agradeció la ayuda del ex huevo Fuenzalida. «Gracias a todos por las buenas vibras. Lo que no me mata me hace más fuerte. Gracias a un grande por tremenda gestión, Daniel Fuenzalida», es parte de lo que escribió en ese momento.

A raíz de esto, el locutor de Radio Activa comentó: «Mi consejo para Kathy fue que esto es una enfermedad, y que uno no tiene que tener miedo de pedir ayuda. Le dije que tiene un tremendo potencial como artista, como mujer y como emprendedora, por lo que no puede tirar todo por la borda por esta condición», relató.

¿Por qué Kathy Orellana rechazó la rehabilitación?

Kathy fue invitada al programa TV+, “Sígueme y te sigo”. Durante la conversación que mantenían, fue el periodista Mauricio Israel quien decidió tocar el tema de su rehabilitación y la ayuda que recibió para llegar a tomar esa decisión. “Supe que Daniel Fuenzalida te ofreció ayuda. ¿Qué pasó ahí?”, cuestionó.