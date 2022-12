Karla Melo deslumbra con sensual look navideño

Casi 900 mil seguidores tiene Karla Melo en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo contenido de su día a día, emprendimientos que apoya y por sobre todo mostrando su nueva carrera en el mundo de la música, que ya tiene varios éxitos bajo el brazo.

Es en este contexto que la chiquilla recientemente dejó la grande, luego de compartir un corto video en el que muestra la coqueta tenida que eligió para celebrar las fiestas de fin de año.

“Si aún no tienes tu outfit navideño ni de Año Nuevo, te tengo esta opción”, aclaró en el registro que posteó en sus historias. Junto con lo que Karla Melo agregó: «Es que a mi me encanta este, lo amo».

«Es una falda hermosa miren y un crop top que queda pero espectacular. Yo lo encuentro soñao’ para Navidad y Año Nuevo, no se ustedes», cerró la intérprete nacional, conocida por su participación en ‘El Reemplazante’,

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Hace un tiempo, Karla Melo compartió una postal nunca antes vista con sus seguidores, en la cual aprovechó de enviar un mensaje de amor propio.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».

Obviamente que la chiquilla se llenó de mensajes del tipo «Cuantas no hemos subido una foto por lo mismo»; «Toa linda poh karleeta, ni ahí con las tallas»; «siempre es un deleite verte»; «Ya pero que mamacita» y «Donde hay carne hay fiesta».