Karla Melo deja la grande con coquetas fotitos en bikini

En varias ocasiones te hemos contado que Karla Melo es más que activa en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 863 mil seguidores, a los que encanta con registros de su día a día, además de sus próximos proyectos tanto en la actuación como en la música.

Y en los últimos días, la actriz partió de vacaciones hasta Brasil, junto a su hermana, desde donde no ha dudado en compartir todo tipo de fotitos de lo que ha sido este viaje.

Por lo mismo que a través de sus historias, Karla Melo dejó la patá, luego de publicar algunas postales en las que se luce desde la piscina posando con un pequeño bikini rosado, luciendo su figura.

Junto a una de las postales, incluso agregó su popular canción con Flor de Rap ‘Latina’, lo que obviamente la llenó de piropos por lo regia que se ve, sacando suspiros.

Hay que señalar que tras esto, Karla Melo compartió incluso más registros en los que se le puede ver recorriendo distintos lugares del país de la samba, mostrando las cataratas de Iguazú y hasta paseando por un zoológico.

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Como te hemos contado, la chiquilla ya está acostumbrada a publicar mensajes de amor propio. Por lo que hace unos días, publicó una postal en la que reflexionó sobre cómo evitamos subir registros por los cánones de belleza.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Junto con lo que agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».