Tik Tok: Julio César Rodríguez revela por qué no participa en Teletón

El conductor del matinal «Contigo en la Mañana» Julio César Rodríguez, acaparó todas las miradas al tocar el tema en su show online LaJunta, explicando los motivos del por qué el animador no forma parte de los shows en las jornadas solidarias de la Teletón. Cabe destacar que es uno de los rostros que jamás ha participado en el evento.

Situación que ha explicado en variadas veces, abordándolo nuevamente, esta vez en conversación con el periodista Diego González, quien suele hacer contenidos relacionados con artistas de música urbana. Todo comenzó cuando el rostro de «Urbanos a Prueba» le consultó sobre sus razones a la ausencia en la justa solidaria.

JC y sus argumentos

“Oye, ¿por qué no fuiste la Teletón?”, le dijo González. A lo que el rostro de Chilevisión respondió sin pelos en la lengua.

“¿Sabes por qué no fui? Todavía creo que para que un niño se levante y camine, no debe depender de una donación, una mayonesa, de un pollo. Me mantengo firme ahí, ¿o no?”, contó causando sorpresa por su respuesta y sacando aplausos entre el público que presenciaban el programa, además de la producción.

Tema que incluso ha levantado la curiosidad por parte del animador de la cruzada Don Francisco, quien preguntó antes de la última edición de 2022, cuando este acudió al matinal de CHV, Contigo en la Mañana para dejarlo invitado a ser parte del evento,tema que al final no se refirió.

Cabe recalcar que también ha hablado en otras ocasiones al respecto, ya que también expuso algo similar cuando se encontraba realizando la Matinatón del año 2020, instancia en donde señaló que, «“la Teletón no puede ser una presión para la gente. La Teletón tiene que ser para unirnos. El que quiera ayuda, que ayude. El que puede ayudar que ayude como pueda. Ese es el espíritu”.