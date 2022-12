¿Qué hay detrás de sus sorteos?: Nano Calderón cuenta por qué regala dinero en las redes

Nano Calderón es un usuario que día a día es muy activo en sus diferentes redes sociales, donde aprovecha mostrar sus andanzas y generar interacción con los más de un millón de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram.

Para entrar en contexto, a través de esta red, el hijo de Raquel Argandoña comúnmente regala dinero a los internautas mediante sorteos rápidos que él mismo hace.

Y en una de sus tantas interacciones, Nano en su apartado de historias de Instagram, compartió una caja de preguntas para responder cualquier curiosidad que tuviesen sus fanáticos.

En esta instancia un seguidor aprovechó la ocasión para consultarle por qué regalaba plata, por lo cual el influencer dio a entender sus motivos.

¿Por qué lo hace? Nano Calderón explica sus razones

Partiendo con un «Por qué no?». A lo que prosiguió contando que, “día a día muchas personas me escriben pidiendo ayuda, lógicamente no puedo ayudar a todos aunque quisiera. Tampoco sería justo que escoja a quién sí, a quién no, etc…”.

En este sentido señaló, “por lo que siempre le digo a la gente que en vez de escribirme por DM contándome sus problemas (ya que muchos lo hacen y todos los motivos son igual de válidos), mejor participen en estos sorteos flash que hago. Algunos sorteos son premios más grandes como los navideños y otros más chicos, como los de likes y comentarios, pero que son más constantes. Al final todo suma”.

Para cerrar con sus razones, Nano Calderón resumió la situación en pocas palabras, “contestando en concreto, hago más entretenidas mis redes y a la vez aporto con mi granito a mis seguidores más activos”.

Ante esta respuesta. también adjuntó el registro de un mensaje que recibió por DM, en donde un usuario agradeció la oportunidad que da en sus sorteos «flash», explicando que su hija, quien ganó uno de ellos, necesitaba la plata.

Mira su respuesta aquí: