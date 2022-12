Cecilia Bolocco se disculpa con sus «gorditas»

Luego de haber sido duramente criticada por sus dichos en su live de hace una semana, Cecilia Bolocco vuelve a transmitir en su cuenta oficial. Esta vez para enmendar sus errores y sorprender a sus seguidores.

La ex Miss Universo se reencuentra con su público en la popular red social, para pedir sinceras disculpas respecto a la respuesta que dio a una seguidora, la cual la llevó a ser el centro de una enorme polémica la semana pasada.

Recordemos que hace unos días, se vio bombardeada por las críticas en diferentes redes sociales. Todo debido a sus dichos catalogados como “gordofóbicos”. Esto después de que le preguntaran por más variedad en las tallas grandes de su línea de ropa, a lo que ella contestó «Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos ¿ya?».

Las reacciones negativas, cancelando a la ex miss universo, no se hicieron esperar. Se volvió tendencia rápidamente en diferentes redes sociales, llevándola a pedir disculpas el martes 29 de noviembre en un live de Instagram. «Jamás sería capaz de discriminar o denostar a otro. Por ninguna razón», señaló en aquella ocasión.

A una semana de sus dichos, el día de ayer se disculpó nuevamente ante sus seguidores de Instagram. Esta vez presentando, además, ante la cámara nuevas prendas de talla XL. «para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero», señaló.

Presentó la nueva variedad de prendas, explicando que luego de lo ocurrido pidió nuevas tallas para estas, las cuales se pueden encontrar en tres diferentes colores. La directora de la Fundación Care, sorprendió a los espectadores de live, señalando que estaría regalando los tres modelos que mostró. «Voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten«, mencionó Bolocco.