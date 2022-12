Destrozan a Marcela Vacarezza por dichos sobre Denise Rosenthal: «¿Me gustaría ver a mi hija así?»

No cabe duda que Denise Rosenthal se robó todas las miradas en la última edición de los Premios MUSA, pues la chiquilla no solo se convirtió en la Mejor Artista Pop del Año, sino que también generó todo tipo de comentarios con su destapado look.

Pese a esto, la cantante no estuvo exenta de críticas, pues a algunos usuarios de redes sociales no les gustó mucho que apareciera en la Alfombra MUSA con un look tan atrevido. Por lo mismo que decidió compartir una potente reflexión en redes sociales.

«Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia, en que mantengamos el foco en las cosas constructivas, y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use» es parte de lo que señaló Denise Rosenthal en Instagram.

Las últimas palabras vinieron después de agradecer el cariño de la gente. Especialmente tras ser la única ganadora mujer entre las 14 categorías de los Premios MUSA.

Marcela Vacarezza sobre Denise Rosenthal

Pese a que Denise Rosenthal recibió mala onda por parte de usuarios anónimos en redes sociales, pero también llegó una inesperada reflexión a través de Twitter. Esta estuvo a cargo de la animadora chilena, Marcela Vacarezza.

«Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer, y de presentarse como sea y quiera», comenzó diciendo la esposa de Rafael Araneda.

Igualmente, Vacarezza agregó: «luego digo ‘me gustaría ver a mi hija así?’ Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega», cerró la también psicóloga en su pública, pero también reflexión personal.

Esta publicación no pasó desapercibida para los internautas de la polémica plataforma, ya que varios acudieron en masa a criticar a Marcela Vacarezza, tanto por lo contradictoria que sería su reflexión, tanto por sus palabras como por las fotos que ella. Este argumento se basa en que, según los cibernautas, las postales de la animadora serían algo muy similar al osado look de Denise Rosenthal.