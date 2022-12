Denise Rosenthal comparte reflexión tras críticas a su look en Premios MUSA: «Emociones encontradas»

No cabe duda que Denise Rosenthal se convirtió en uno de los temas más comentados de la antesala a los Premios MUSA, pues la chiquilla llegó con un destapado look que apenas cubría sus pechos, robándose todas las miradas e incluso convirtiéndose en Trending Topic en Twitter.

La cantante se llevó el premio a Mejor Artista Pop. Por lo mismo que compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde aprovechó de hacer una reflexión, lamentando que su triunfo se haya visto opacado por la tenida que eligió.

La reflexión de Denise Rosenthal

«La única ganadora mujer, de las 14 nominaciones. Me siento profundamente agradecida por su amor, su lealtad y su cariño incondicional. Y aún así, me encuentro con emociones encontradas», comenzó escribiendo Denise Rosenthal junto a unas postales desde la premiación.

Siguiendo por esta línea, pidió que se valore «a nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces. Está en nosotr@s generar el cambio. Quiero dedicarle este premio a todas mis reinas, que aunque no lo crean me hacen más fuerte y que con su apañe inspirador, van floreciendo junto a mi en cada partitura, y en cada paso que doy, y que damos juntas, entrelazadas. Les amo mucho».

Siguiendo por esta línea, Denise Rosenthal destacó «el poder conectar con uds y sentir su amorcito. Y espero uds también sientan el mío, cada vez que abro mi corazón con sinceridad a través de mi música y de mis propuestas».

«Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia, en que mantengamos el foco en las cosas constructivas, y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use» cerró.

Al poco tiempo de compartir la publicación, Denise Rosenthal ya tenía más de 288 mil seguidores, además de cientos de comentarios de su público, quienes le encontraron toda la razón y la felicitaron por su logro.