Fran Undurraga y su descargo por críticas a coqueta fotito: «Le saqué el filtro»

En varias ocasiones te hemos contado que Fran Undurraga es más que activa en su cuenta de Instagram, donde supera el millón y medio de seguidores, a los que enamora con picaronas fotitos en las que deja nada a la imaginación y muestra sus viajes por el mundo.

A pesar de que la mayoría de las postales solo la llenan de piropos, de vez en cuando algunos desubicados no dudan en dejarle pesados comentarios relacionados con su físico y las postales que comparte. De esta forma ocurrió hace poquito, pero la chiquilla se aburrió y salió a responder sin filtro a los usuarios.

Fran Undurraga se manda respuesta sin filtro a los pesados

Cabe recordar que Fran Undurraga fue criticada por un filtro que ocupó en una de sus publicaciones y que hizo que, según consignó ADN Radio, se le notaran mucho las venas de sus pechos.

«Ahora sí, le saqué el filtro para que no se ‘notaran’ tanto las venas, ya que tanto revuelo causó…», comenzó diciendo la ex chica reality, tras compartir una nueva versión de la fotito que dejó la patá.

Asimismo, Fran Undurraga continuó diciendo: «¡Me parece increíble que cuando alguien de la TV hace algún comentario respecto al físico de otra mujer, todo el mundo pone el grito en el cielo, pero para venir a criticar el físico de una persona pública no tienen problema! ¡Entonces gente, sean consecuentes!!!», contestó la modelo.

Pero el tema no quedó ahí, ya que la creadora de contenido en Unlok además agregó: «me encanta ser como soy, sexy, pechugona, etc. Me siento bien por dentro y por fuera, y eso es lo importante», lanzó sin filtro.

«¡Si usted quiere mostrar las fotos que quiera en su insta, hágalo! ¡Si quiere estar flaca o gordita hágalo! ¡Si quiere vestirse sexy o recatada hágalo! ¡Total, todos somos libres!!! Pero aprendamos a respetar la libertad de los demás y a no a ser ‘doble estándar'», agregó Fran Undurraga en su respuesta.

Para cerrar su descargo, la chiquilla remató diciendo: «raro sería que no tuviese venas», concluyó la ex chica reality dentro de la publicación, que finalmente borró al rato.