Coté López y dichos de Cecilia Bolocco: «La obesidad no se soluciona de manera tan simple»

En el último tiempo, Cecilia Bolocco se ha visto en el centro de la polémica, esto luego de los dichos que se mandó en un live por Instagram, cuando una usuaria le pidió más variedad de tallas dentro de su colección de ropa para una conocida multitienda.

«Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no» mencionó la ex Miss Universo en aquella oportunidad.

Desde ese momento que a Cecilia Bolocco le han llovido las críticas desde todos los ámbitos y ella misma decidió salir a pedir disculpas por sus comentarios. «Me pesaba el corazón el solo imaginar que le causé dolor a alguien. Jamás sería capaz de discriminar o denostar a otro. Por ninguna razón!!!», escribió en la misma red social.

Es en este contexto que ahora Coté López dio su opinión sobre los polémicos dichos, luego de que una usuaria en Instagram le consultara sobre el tema. Considerando que la influencer también tiene su línea de ropa, la que cuenta con una amplia cantidad de tallas.

Coté López sobre Cecilia Bolocco

«Estoy en absoluto desacuerdo, tengo cercanos con obesidad o que la han sufrido y es muy fuerte en muchos ámbitos, me imagino que ella habló desde la ignorancia y no maldad» comenzó señalando a través de sus historias.

Siguiendo por esta línea, Coté López afirmó que «Mi intención la verdad fue más defenderla que atacarla, en el sentido que yo le creo que lo dijo sin ninguna maldad, quizás al decir ‘hayan ayuno’, es porque a ella le resulta y quiso ayudar».

Tras esto, la empresaria indicó que los dichos de Cecilia Bolocco más bien se dijeron desde la ignorancia. «Creo que no fue maldad, sino ignorancia (…) la obesidad no se soluciona de manera tan simple y todos los casos son diferentes».

«Al decir la palabra ignorante no me refiero a ella, me refería al tema (…) no sé qué tiene de malo decir que alguien es ignorante en algún tema. Simplemente no tiene especialidad en ese tema y puede tenerlo en mil otros» continuó Coté López.

Para cerrar, la también escritora quiso hacer una reflexión sobre lo ocurrido con Cecilia Bolocco. «Lo más importante es sacar moraleja: No se habla de los cuerpos ajenos jamás. Nadie sabe la lucha que está viviendo el otro».