Así respondieron actrices de «Brujas» a dichos de Mariana Derderián sobre bullying

En el último capítulo de ‘La Divina Comida’, Mariana Derderián se robó todas las miradas, luego de contar que su primera experiencia trabajando en una teleserie no había sido de las mejores, pues no se había sentido recibida.

Resulta que la chiquilla, que no es actriz de profesión, llegó a participar en ‘Brujas’, al ser descubierta por los ejecutivos de Canal 13, cuando acompañó a una amiga a un casting. Pero al parecer el hecho de que no haber estudiado teatro, no le gustó a todos en el elenco.

«Las Brujas fueron brujas algunas…» aseguró Mariana Derderián en el programa de conversación. Junto con admitir que parte de sus compañeros no la trataron muy bien, recibiendo el apoyo de Jorge Zabaleta y Carolina Arregui, quienes tampoco son actores profesionales.

Junto con esto, la protagonista de ‘Floribella’ señaló que a pesar de que nadie se lo dijo a la cara, «te lo hacían sentir, eras la escoria del elenco».

La respuesta de las «Brujas» a Mariana Derderián

Es en este contexto que, según lo consignado por La Cuarta, en Zona de Estrellas se contactaron con algunas de las protagonistas de ‘Brujas’, para consultarles por estos dichos. Con ellas mencionando que no recordaban la discriminación que contó Mariana Derderián.

Para comenzar, Cecilia Gutiérrez relató que se comunicó con Ingrid Cruz, quien aseguró que: «Me dijo ‘¡Qué antiguo! Es muy extraño porque particularmente Brujas fue la teleserie en la que mejor lo pasamos grabando'».

«Lo único que me podría enojar es que una persona no aprenda el texto o llegue tarde» continuó la intérprete, de acuerdo a lo mencionado por la periodista de farándula.

Por otro lado, Paula Escobar se contactó con Antonella Ríos, la que también se mostró sorprendida por el relato de Mariana Derderián. «Qué raro, porque esta fue la teleserie más buena que hemos grabado… es una buena actriz, una persona encantadora, muy bonita y talentosa».