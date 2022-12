Coté López ofreció ayuda a los afectados por los incendios en Viña del Mar

Actualmente hay gran conmoción a nivel nacional, debido a la gran cantidad de incendios que han afectado el país. Hasta el momento, según información oficial entregada por el Gobierno más de 500 viviendas se han visto afectadas y dos personas fallecidas.

De modo que se han levantado diferentes campañas y varios rostros conocidos de la televisión han promovido la ayuda para las personas afectadas. En las ultimas horas, Coté López se transformó en una de ellas.

La empresaria no quiso quedar fuera y demostró por redes sociales que se encuentra con toda la disposición para ayudar a los afectados. En primer lugar subió mensaje de apoyo y preguntando a donde debía dirigirse para entregar ayuda.

“Mucha fuerza a todas las familias que lo están pasando pésimo”, fue el primer mensaje que escribió y compartió en Instagram.

Unas horas más tarde, López volvió a compartir otro mensaje con un fondo negro y letras blancas en la cual expresaba que le estuvieron atacando por haber compartido una publicación que no tenía relación con la emergencia que se esta viviendo en la ciudad jardín.

“Obvio que estoy en lo de Viña, haciendo todo lo que puedo!! Me carga que siempre me juzguen sin saber. No saben lo que me duele todo lo que está pasando! Qué onda todos los incendios”, fue su respuesta.

Minutos después de su descargo, la influencer hizo un llamado a sus seguidores de que se le etiquetara en datos que necesitaran ayuda para poder compartirlos en su perfil que cuneta con más de 2 millones de seguidores.

La ayuda de Coté López

Finalmente, compartió una historia en la cual señalaba que ya tendría listo un camión con una generosa donación de ropa, perteneciente a su marca «Louis Antoine», para los afectados. Sin embargo su llamado era a que le entregaran la información de donde debía enviar el donativo, y que no pretendía recibir aplausos por su acción solo que le entregaran los datos.

«Juro por Dios que esto es genuino y lo hago por aquí porque ya no sé cómo más hacerlo. No me quiero llevar ni un aplauso ni nada», señaló en primer lugar.

«Tengo listo un camión con chalecos y polerones de Louis Antoine para donar, listo para partir a Viña del Mar, pero he escrito y nadie me responde ¿Alguien que esté a cargo me puede escribir, por favor? Para saber dónde los tienen que llevar (considerando que son muchísimas cajas, no las puedo llevar a los típicos puntos pequeños)”, finalizó.

Este ultimo mensaje fue eliminado por Coté López de sus redes sociales a los minutos de ser publicada, así lo consignó Pagina7.