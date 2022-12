Claudio Reyes barre contra Bombo Fica: «Hue…te están pagando un dineral»

No le tiro un palo, ¡le tiró el puente completo!. El humorista Claudio Reyes hizo pebre los shows de su par Bombo Fica.

En la transmisión de Viernes Troll del canal de YouTube «El Facho Cola», el comediante criticó duramente parte de los contenidos dentro de las rutinas del reconocido Bombo, quien se hará presente en el Festival del Huaso de Olmué el próximo domingo 22 de enero.

Cabe recordar, que hace unos días a través de la prensa se había filtrado que el hombre que viste de blanco se habría embolsado alrededor de 100 millones de pesos por poner su firma en el ya mencionado certamen.

La duras arremetidas de Claudio Reyes a Bombo Fica

En el transcurso de la conversación del programa web del que es parte, Claudio Reyes se preguntó: «¿Cómo puede vivir con esa plata? Comunista po”.

De manera que el también actor, ironizó con respecto al gran monto millonario que habría recibido el hombre que viste de blanco, esto para decir presente en el Festival de Olmué.

Dicho eso, el ex Jappening con Ja aprovechó para contar que ambos ya no se consideran amigos, por lo cual ahora es su «ex amigo». “Yo era amigo de él. Yo soy testigo de un festival, en mi pueblo, en Longaví, donde le fue fantástico y le pagaron una millonada que no te la podís explicar”, expuso.

Sin embargo, eso no quedó ahí, sino que también tuvo palabras para referirse sin tapujos al contenido de las rutinas de su ex amigo, enlazado mayoritariamente a temas o ideologías políticas. «Resulta que metía sus tips, metía su ideología entre medio de los chistes”.

“Y vamos dándole con ‘el pueblo’… oye, hue.., si te están pagando un dineral, hue…, que son no sé cuántos sueldos mínimos y el hue… ahí haciendo proselitismo”, acusó enrabiado el intérprete de Charly Badulaque.