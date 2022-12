Adriana Barrientos hace pebre a Marcela Vacarezza: «Desfilaba en colaless»

No cabe duda que Denise Rosenthal dejó la grande con su osado look en Premios MUSA, donde apareció a torso descubierto, cubierta por unas pequeñas piezas de metal. Y entre todos los comentarios que desató, uno de los que más llamó la atención es el de Marcela Vacarezza.

Resulta que la comunicadora recurrió a Twitter con una particular reflexión con el que criticó el llamativo vestuario de la ganadora a Mejor Artista Pop de la jornada.

«Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera» comenzó escribiendo Marcela Vacarezza. Junto con agregar que «Luego digo ¿me gustaría ver a mi hija así? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega».

Adriana Barrientos se va con todo contra Marcela Vacarezza

Es en este contexto que en ‘Zona de Estrellas’ se refirieron a los dichos de la esposa de Rafael Araneda, donde Adriana Barrientos no dudó en irse sin filtro en su contra para defender a Denise Rosenthal.

«La Marcela hace esto solo para generar polémica. Porque si ella no quiere que su hija ande vestida así, o use un look de esa forma, simplemente le va a decir a ella en privado», comenzó señalando la Leona en el espacio de farándula.

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos comentó que «Y lo hace público en Twitter para poder generar este debate. Y es la costumbre de Marcela Vacarezza, de puritana, de siempre pegarse en el pecho». Además de lanzar: «Y Marcela Vacarezza que desfilaba en colaless… Puritana».

Es tras esto que, Paula Escobar también salió a dar algunos detalles de la carrera de la comunicadora. «Ella animó en La Red en bikini, La Ola, o el Revolviéndola, de La Red, esos programas que son bien emblemáticos. Y ella luchaba en los 90 por esta cosa de la rubia tonta, de la animadora que era la estupenda, como la bonita que no era inteligente».

«Es como si hubiera salido en ese tiempo Mary Rose Mac-Gill diciendo ‘yo me muero si una de mis hijas sale animando como Marcela Vacarezza’» cerró.