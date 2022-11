«Una Escultura»: Ignacia Michelson enamora con sensuales fotitos

Ya te hemos contado antes que Ignacia Michelson es más que activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de osados registros en los que deja casi nada a la imaginación y siempre la llenan de piropos.

La chiquilla superaba los dos millones de seguidores en su perfil original, pero unas semanas atrás, ella misma reveló que se lo cerraron por razones desconocidas. Por lo que tuvo que crearse una de respaldo en la que sigue subiendo contenido y ya tiene cerca de 115 mil seguidores.

Es de esta forma que recientemente Ignacia Michelson dejó la grande, luego de compartir unas picaronas postales en las que se lució posando con un sensual traje de baño amarillo fluorescente, que destacó todas sus curvas de las mejor forma.

«Nada más caótico que encontrar el veneno, el antidoto, la herida y la espina, en la misma persona» escribió para acompañar la primera foto, mientras que en la segunda añadió «Que finde señores» y en la última: «La mujer, sólo el diablo sabe lo que es; yo no lo sé en absoluto».

Es de esta forma que al poco tiempo, Ignacia Michelson recibió más de 10 mil me gusta entre todas la fotos, y decenas de comentarios en los que no dudaron en afirmarle que está cada vez más guapa, además de piropearla como nunca.

«Eres muy hermosa princesa»; «que pedazos de ojos»; «Muñeca hermosa»; «que mujer señores»; «Una Escultura»; «Bellísima»; «Te ves preciosa»; «Maravillosa»; «Que preciosa»; «Bombona»; «te amo nachita»; «no sabes cuanto te admiro» y «Podria haber sido amor dulzura y encanto» le dejaron.

Ignacia Michelson y su figura anterior

Hace un tiempo atrás, se viralizó un video que mostraba el radical cambio físico que había tenido Ignacia Michelson en los últimos años. Es por esto que la chiquilla no dudó en dar una entrevista para contar la firme de las cirugías que se ha hecho.

Respecto a la primera, contó que se puso ácido hialurónico (lo repite cada cierto tiempo) para dar volumen a sus labios y un perfil, junto aclarar que la nariz es suya y solo usa pestañas postizas.

En esa misma línea, también se refirió a la bichectomía que se hizo hace cinco años, de la que no está muy conforme. «Me arrepiento un montón de haberlo hecho porque sin las bolas de Bichat se te cae la cara. No es reversible, así que no lo recomiendo», manifestó.