Sergio Rojas responde a Daniela Aránguiz: «la mujer con más cuernos en Chile»

Sin duda que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia han estado en el centro de la polémica, luego de que se diera a conocer su separación. Esto debido a que con el paso del tiempo se han conocido más detalles de los motivos que llevaron a terminar con la relación.

Es en este contexto, que hace unos días, Sergio Rojas contó en su programa online que supuestamente, la ex chica Mekano se habría enterado de la infidelidad de su ahora exesposo, tras poner un GPS en su auto, para seguirlo y descubrir que estaba en un motel.

Por lo mismo que Daniela Aránguiz no dudó en salir a responderle en su programa ‘Zona de Estrellas’, señalando que «No sé quién te habrá dicho esa mentira. A mí me importaría poco si fuera verdad porque yo estoy separada, tengo una relación muy bonita con Jorge, estando separados».

Sergio Rojas le responde a Daniela Aránguiz

Frente a esto, es que durante la jornada de este jueves, Sergio Rojas llegó hasta los estudios de nuestros amigos de Radio Activa, junto a los ex Me Late, para revivir el espacio de farándula en formato radio, donde no dudó en responderle a la chiquilla.

«Oye, tú sabes que me desmintió, porque yo conté que le había puesto un GPS en el auto al marido, y lo descubrieron en un motel en Santiago, en Viña, y resultado me dijo que era mentira» comenzó señalando el periodista.

Siguiendo por esta línea, Sergio Rojas agregó: «Dice que eso es mentira, ahora lo único que falta es que diga que es mentira, que Jorge (Valdivia) le pone el gorro, porque si es así, podemos hacer un llamado a todas las mujeres que han estado con Jorge», burlándose de la forma en la que Daniela Aránguiz anunció la compra de su nuevo autito.

«Pero ojo, no es que se lo regaló (el auto), lo que pasa es que ella se lo compró con la plata que le ha dado Jorge y dice ‘me lo merezco’ (…) un premio a la mujer con más cuernos en Chile» cerró.