Pollo Fuentes y la lejanía de su familia: «Me dan ganas de llorar»

La noche de este jueves, se estrenó un nuevo capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, donde Gloria Simonetti y José Alfredo ‘Pollo’ Fuentes se confesaron sobre sus extensas carreras en la música, además de hablar del impacto que tuvo la pandemia en sus vidas y su familia.

Durante un momento, cuando hablaron de la soledad, el cantante mencionó que dos de sus tres hijos viven fuera de Santiago, pues su hija Natalia vive en San Pedro de Atacama y su hijo mayor en Houston. “Pero lo que más me llena son mis nietos, son una felicidad inmensa. Entonces no estar con ellos me complica. Veo los videos y me dan ganas de llorar”, confesó.

“Es complicado, me complica la soledad. El hecho de sentir que no tienes la misma capacidad física de antes. Me complica la cosa económica, para mi familia siempre he sido el pilar y me asusta no poder darle todo lo que a mí me gustaría. Es una presión que me hago yo mismo”, indicó Pollo Fuentes.

También señaló que con Isabel, su exesposa y madre de sus hijos, tiene una muy buena relación: «ella es fantástica, pero no es lo mismo, el hecho de estar separados tanto tiempo y ya no estar juntos también me asusta».

Jorge Zabaleta sobre Pollo Fuentes y Gloria Simonetti

Jorge Zabaleta, hijo del colega de Gloria y José Alfredo, Antonio Zabaleta, se vio muy emocionado mientras ambos invitados conversaban, y manifestó que le traen muchos recuerdos de su infancia, pues ellos formaron parte de la vida de sus padres, de las giras y de los festivales donde participaban como cantantes y también como amigos.

«Es muy emocionante tenerlos acá. Me encanta tenerlos acá, me encanta verlos bien. Escucharlos que tienen sus problemas, que son los mismos problemas que puede tener mi papá», expresó el actor y agregó: «problemas que yo no me asustaría tanto porque son problemas de la pandemia, del encierro, de la distancia, del miedo y de todo esto que ya va a pasar y podremos retomar nuestra vida normal».