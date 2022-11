Paola Troncoso por Morandé con Compañía: «Tenía muchas cosas que a mí no me gustaban»

Este lunes en la noche se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, donde la invitada fue Paola Troncoso, quien no dudó en hablar sobre diferentes temas, pasando por su extensa carrera en el mundo de la televisión y su vida personal.

Y uno de los temas que no podía dejar de lado, era hablar sobre el extinto ‘Morandé con Compañía’, espacio en el que participó durante varios años, en los que interpretó a distintos personajes y donde conoció a su gran amigo ‘Miguelito’.

Profundizando sobre el programa de Mega, la actriz indicó que el humor que hacía ese programa no es lo que se puede hacer ahora. “Hay muchas cosas de las que uno no se puede reír ahora, y a mí no me parece mal eso. El programa tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, como reírse de la gente con defectos. Eso nunca me hizo sentir cómoda”, confesó Paola Troncoso, agregando que quienes se quejan que ahora no se puede hacer humor, están equivocados.

“Ahora hay que hacer un humor más inteligente no más. Si lo más fácil es reírse de los defectos, del más débil o de las desgracias (…) Creo que no hay límites para el humor y uno se puede reír de cualquier cosa, pero hay que ponerse los límites según lo que para ti es el humor”, sostuvo.

Paola Troncoso y su llegada a Morandé con Compañía

Por otro lado, Paola Troncoso recordó con un clip su primera aparición en la televisión, interpretando a la novia de “El Malo” (Daniel Muñoz) a fines de los 90 en “Venga conmigo”.

Luego, la actriz recordó cómo fue su llegada al equipo de “Morandé con compañía”, hace 18 años, cuando la llamaron tras participar en la última temporada de ‘Jappening con ja’ y le dijeron que si hacía reír a Kike Morandé se quedaba. “Fue un casting al aire”, dijo sobre esa primera aparición donde interpretó a una asistente ebria de Ernesto Belloni y logró causar carcajadas en el animador.